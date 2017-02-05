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Анонс дополнения Stellaris: Utopia

Компания Paradox Interactive анонсировала первое крупное дополнение к своей популярной космической 4X-стратегии Stellaris. Дополнение получит название Stellaris: Utopia, выйдет неизвестно когда и будет стоить $ 20. Ну а поскольку эту новость писал человек, ничего не смыслящий в 4X-стратегиях, об ожидающихся нововведениях вам поведает цитата из пресс-релиза:

  • Умения Восхождения (Ascension Perks). По мере того как ваша раса будет развиваться и создавать новые традиции, вы сможете выбирать путь, по которому она будет двигаться дальше. Биология, псионика, синтетика — выбор только за вами.
  • Мегаконструкции. Сооружайте огромные постройки в своих системах. Сфера Дайсона или мир-кольцо? Всё в ваших руках. Завершение подобных проектов повысит престиж и принесёт ощутимые преимущества вашей расе.
  • Обитаемые станции. Возводите знаковые постройки и запускайте станции с огромным количеством обитателей, которые могут заменить планеты в маленькой и густонаселённой империи.
  • Права и привилегии. Выбирайте права и свободы, которыми будут обладать полноценные граждане вашей империи. Создайте социалистический рай или же выстройте иерархию каст.
  • Ещё больше усовершенствований. Многочисленные бесплатные материалы для всех владельцев игры!
Цитата из пресс-релиза
 
 
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Видео Stellaris: Utopia (PC) Stellaris (PC)
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