Анонс дополнения Stellaris: Utopia

Компания Paradox Interactive анонсировала первое крупное дополнение к своей популярной космической 4X-стратегии Stellaris. Дополнение получит название Stellaris: Utopia, выйдет неизвестно когда и будет стоить $ 20. Ну а поскольку эту новость писал человек, ничего не смыслящий в 4X-стратегиях, об ожидающихся нововведениях вам поведает цитата из пресс-релиза:

Умения Восхождения (Ascension Perks). По мере того как ваша раса будет развиваться и создавать новые традиции, вы сможете выбирать путь, по которому она будет двигаться дальше. Биология, псионика, синтетика — выбор только за вами.

Мегаконструкции. Сооружайте огромные постройки в своих системах. Сфера Дайсона или мир-кольцо? Всё в ваших руках. Завершение подобных проектов повысит престиж и принесёт ощутимые преимущества вашей расе.

Обитаемые станции. Возводите знаковые постройки и запускайте станции с огромным количеством обитателей, которые могут заменить планеты в маленькой и густонаселённой империи.

Права и привилегии. Выбирайте права и свободы, которыми будут обладать полноценные граждане вашей империи. Создайте социалистический рай или же выстройте иерархию каст.

Ещё больше усовершенствований. Многочисленные бесплатные материалы для всех владельцев игры! Цитата из пресс-релиза