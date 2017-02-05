Новости игр — лучшее за неделю

- Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7.
- Рецензия и отзывы на игру Gravity Rush 2.
- Рецензия и отзывы на игру Detention.
- Рецензия и отзывы на игру Rise & Shine.
- Putrefaction 2: Void Walker — стрим-интервью с автором.
- Лучшие сцены из второго стрима по игре Mafia.
- Xbox Live Gold и PS Plus: игры февраля 2017 — разбираемся в новых порциях «халявы».
- Хидео Кодзима о кино, играх и независимости — большое интервью (жаль, не наше).
- The Elder Scrolls Online: Morrowind — дата выхода и CG-трейлер — официальный ремейк Morrowind нам не светит, поэтому только так.
- FlatOut 4: Total Insanity — дебютный трейлер и детали игры — игру едва анонсировали, а до выхода уже осталась всего пара месяцев.
- Deus Ex на паузе — какой бы смазанной ни была концовка, а провал Mankind Divided остаётся странным и печальным событием. Зато её уже сейчас продают с 70-процентной скидкой.
- Mutant Football League на «Кикстартере» — давно пора.
- For Honor — планы на грядущий год — Ubisoft обещает постоянный поток сетевого контента, за который ещё и не придётся платить.
- Torment: Tides of Numenera и не выполненные обещания — история о том, что планы разработчиков имеют свойство меняться по ходу создания игры.
- River City Ransom: Underground — дата выхода и трейлер — ещё один долгострой с «Кикстартера» готовится к скорому релизу.
- 2Dark — хоррор от создателя Alone in the Dark — 2D?.. Dark?.. Ха! Хитро (на самом деле не очень).
- Анонс дополнения Stellaris: Utopia — на радость великим кухонным стратегам.