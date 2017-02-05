Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Беглецы» от Marvel обзавелись основным актёрским составом — экранизация комикса об отпрысках суперзлодеев обрела исполнителей главных ролей.
- «Очень странные дела» — первый кадр второго сезона — а понедельник Netflix обещает показать первый видеоролик продолжения.
- Экранизация «Чёрной молнии» переезжает на The CW — пилот комикса о первом супергерое-американце не прижился на FOX.
- Оливия Холт и Обри Джозеф сыграют главных героев в «Плаще и Кинжале» — супергеройская мелодрама нашла исполнителей титульных ролей.
- Съёмки «Маньяка» Кэри Фукунаги начнутся в августе — главные роли в чёрной комедии исполняют Эмма Стоун и Джона Хилл.
- Питер Капальди официально заявил об уходе из «Доктора Кто» — десятый сезон станет последним для Двенадцатого Доктора.
- Комедия «Хорошее место» получила второй сезон — канал FOX продлил сериал с Кристин Белл и Тедом Дэнсоном.
- Чад Стахелски и Дерек Кольстад подумывают о сериале про Джона Уика — авторы истории о суперкиллере не против снять многосерийный приквел.
- The CW отложил разработку пилотов «Зачарованных» и «Пропащих парней» — проектам не нашлось места в программной сетке канала в телесезоне 2017–2018.
- Amazon продлил на четвёртый сезон «Моцарта в джунглях», на третий сезон — «Красные дубы» — для второго сериала продление стало финальным.