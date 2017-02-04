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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Экранизация «Чёрной молнии» переезжает на The CW

Супергеройская драма «Чёрная молния», основанная на серии комиксов DC, официально сменила хозяина. Изначально разрабатывавший проект телеканал FOX от него отказался на радость The CW, охотно приютившему сериал и тут же заказавшему съёмки пилота.

Переезд связан с тем, что проект не вписывался в программную сетку FOX, который вдобавок к сериалам по вселенной DC Comics «Люцифер» и «Готэм», уже официально заказал пилоты безымянного проекта по вселенной Marvel «Люди Икс» и космической драмеди Сета Макфарлейна «Орвилль». Для The CW же, очевидно, супергероев много не бывает — нынешний проект уже пятый в линейке телеканала.

Сериал расскажет о Джефферсоне Пирсе, много лет назад решившем повесить свой супергеройский костюм на гвоздь. Однако помешанная на правосудии дочь и подающий надежды студент, завербованный местной бандой, вынуждают его вернуться к борьбе со злом. Чёрная молния — один из первых афроамериканских супергероев, с которым читателей познакомили авторы Тони Изабелла и Тревор фон Иден в 1977 году.

Сценарий по-прежнему готовят супруги Мара Брок Акил («Город хищниц») и Салим Акил, которые вдобавок выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с Грегом Берланти и Сарой Шехтер («Легенды завтрашнего дня»).

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Чёрная молния
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