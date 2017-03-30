Ноль кадров в секунду. Выпуск 154: Кадры против «Андромеды»

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Содержание
|00:25 —
|Диски, которые никому не нужны
|04:51 —
|Слухи об Evil Within 2 и игры, которые приятно устанавливать
|11:07 —
|В Австралии издадут Outlast 2
|12:08 —
|Сколько надо вложить в For Honor
|15:42 —
|Radiant Historia и сиськоэкшены под сиськопиво
|20:01 —
|Трейлер Syberia 3
|21:01 —
|Детали Uncharted: The Lost Legacy
|21:52 —
|Dead Rising 4 – это не Stubbs The Zombie
|23:10 —
|VR-крохоборы сделали Ghostbusters: Now Hiring
|25:27 —
|На PlayStation выйдет 10 проектов в рамках China Hero Project
|26:45 —
|Гринберг принёс «Ложку Дегтя» на Psychonauts
|30:41 —
|Сюжетка Injustice 2 с жутким стопкадром
|31:44 —
|Rain World
|32:27 —
|Мы слишком много знаем про Prey
|33:22 —
|Клементина и «Бздынь!» в 3-м эпизоде The Walking Dead - A New Frontier
|34:02 —
|Сериальная экранизация The King of Fighters
|35:50 —
|«Андромеда»? А, нет, всего лишь BioWare в Канаде
|38:36 —
|Destiny заканчивается, Destiny 2 начинается
|46:34 —
|Планы Obsidian Entertainment на будущее и прощание с «танками»
|52:26 —
|Брайан Фарго уходит из inXile Entertainment
|55:18 —
|Трейлер Bulletstorm: Full Clip Edition
|58:12 —
|Sniper: Ghost Warrior 3 – внезапно хорошая песочница
|59:15 —
|Call of Duty во Второй Мировой
|1:08:11 —
|Драчки в новой MMO Absolver
|1:09:13 —
|Час презрения Анджея Сапковского
|1:14:08 —
|Василий Малышев снял технодемку Dishonored
|1:19:16 —
|Переименование Battle.net и анонс StarCraft Remastered
|1:27:02 —
|«Ложки дегтя» по Mass Effect
|1:32:03 —
|Вопросы слушателей: Любимые и нелюбимые системы прокачки
|1:41:00 —
|Вопросы слушателей: Injustice 2 и CW
|1:42:25 —
|Вопросы слушателей: Постепенное открытие карты в «опенвордлах»
|1:47:42 —
|Вопросы слушателей: Вышки у Ubisoft
|1:54:16 —
|Вопросы слушателей: Summer Lesson
|1:56:05 —
|Вопросы слушателей: Отказ от старых канонов
|2:11:02 —
|Горов и Илюхин про Star Wars: Old Republic
|2:17:30 —
|Горов, Гринберг и Илюхин про Mass Effect: Andromeda
|3:18:42 —
|Гогидзе про Hitman
|3:24:59 —
|Илюхин про Silent Hill 2
|3:33:33 —
|Гринберг про Psychonauts
|3:41:24 —
|Во что играть вместо Mass Effect: Andromeda
|3:43:50 —
|Горов про CrossCode
|3:45:03 —
|Благодарности спонсорам
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