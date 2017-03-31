Анонс аниме «Иллюзия Хатены»

Рекламный стенд китайского видеохостинга bilibili на японской выставке AnimeJapan 2017 объявил о запуске производства анимационной адаптации ранобе покойного Томохиро Мацу («"Бродячие кошки" переполнены», «Слушайте сюда, девчонки, я ваш папа!») и Кентаро Ябуки («Чёрный кот», «Горе от любви») «Иллюзия Хатены» (Hatena Illusion).

Парень по имени Макото Щирануи отправляется в Токио, чтобы стать учеником всемирно известного иллюзиониста Мамору Хощисато, друга его родителей. С самого детства, глядя на выступления Мамору и его жены Мав, он мечтал стать фокусником. А ещё он крепко дружил с дочерью четы иллюзионистов Каной по прозвищу Хатена. Даже несмотря на то, что Токио сотрясает череда краж, в которых подозревали таинственную и прекрасную женщину-вора, Макото не переживает, ведь Хатена будет рядом. И вот, ступив на порог резиденции Хощисато, он с удивлением обнаруживает, что после долгой разлуки они с Хатеной не очень-то ладят.