The Fall Part 2: Unbound — перенос и трейлер

Запланированный на начало 2017 года релиз The Fall Part 2: Unbound предсказуемо перенесли — пора было, «начало года» ведь уже закончилось. Теперь выход продолжения очень атмосферного экшен-квеста о роботах, ИИ и самосознании намечен на третий квартал. Посмотрим, удастся ли автору уложиться в новый срок...

Пока же он опубликовал сюжетный трейлер The Fall Part 2: Unbound, смотреть который без знакомства с первой частью явно не стоит. Даже некоторые механики новой игры дают отчётливые намёки на события поздних этапов первой The Fall, что уж говорить о сопровождающей ролик речи учёного? Так что тем, кто боится спойлеров, стоит запомнить следующее:

Во-первых, в новой части экшен-составляющую явно переработали и разнообразили, что не может не радовать.

Во-вторых, в первую часть давно пора было поиграть всем, кому интересна серьёзная фантастика на тему взаимоотношений между людьми и машинами.