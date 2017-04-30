Новые сериалы 1–7 мая

Начало мая оставит сериальный мир без премьер. В стане возвращенцев тоже царит затишье, не считая выхода в эфир второго сезона «Восьмого чувства». Зато полным-полно проектов, отправляющихся на заслуженный отдых.
Понедельник, 1 мая
драма, боевик
В ролях Клайв Стэнден, Дженнифер Билз, Бруклин Судано, Моник Габриэла Курнен, Гай Чарльз, Майкл Ирби
Создатель Александр Кэри
Первый сезон приквела «Заложницы» завершит десятый эпизод под названием I Surrender. Канал NBC ещё не решил, как дальше поступить с сериалом.
Вторник, 2 мая
Четверг, 4 мая
комедия
В ролях Америка Феррера, Бен Фельдман, Марк Маккинни, Лорен Эш, Колтон Данн, Нико Сантос
Создатель Джастин Спитцер
Второй сезон комедии завершит двадцать первый эпизод Tornado. В феврале сериал получил продление от канала NBC на третий сезон.
Пятница, 5 мая
драма, научная фантастика
В ролях Дэрил Ханна, Навин Эндрюс, Брайан Дж. Смит, Амл Амин, Пэ Ду На, Макс Римельт
Создатель Лилли Вачовски, Лана Вачовски, Дж. Майкл Стражински
Сюжет повествует о людях, связанных единым разумом. Им придётся защищать себя от враждебно настроенного человечества, решившего, что они представляют угрозу мировому порядку. Это детище создателей «Матрицы» Лилли и Ланы Вачовски, которые продолжают размышлять о роли технологий в нашей жизни — об их практической пользе и о том, как они разделяют людей.
боевик, драма
В ролях Дженнифер Винер, Лен Кариу, Уилл Эстес, Бриджет Мойнэхэн, Том Селлек, Донни Уолберг
Создатель Робин Грин, Митчелл Бёрджесс
Двадцать второй эпизод с подзаголовком The Thin Blue Line завершит седьмой сезон полицейской драмы. В марте канал CBS продлил сериал на восьмой сезон.
Воскресенье, 7 мая
детектив, драма
В ролях Пол Джаматти, Дэмиэн Льюис, Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл
Создатель Брайан Коппельман, Дэвид Левин, Эндрю Соркин
Второй сезон драмы завершится двенадцатой серией под названием Ball In Hand. Канал Showtime в марте продлил сериал на третий сезон.
комедия
В ролях Уилл Форте, Кристен Шаал, Дженьюэри Джонс, Мэл Родригез, Клеопатра Коулмэн, Мэри Стинберген
Создатель Уилл Форте
Третий сезон комедии завершит показ семнадцатой и восемнадцатой серий When The Going Gets Tough/Nature's Horchata. Канал FOX пока не делал официальных заявлений о дальнейшей судьбе сериала.