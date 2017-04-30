Новые сериалы 1–7 мая

Сезон 2

Netflix

Сюжет повествует о людях, связанных единым разумом. Им придётся защищать себя от враждебно настроенного человечества, решившего, что они представляют угрозу мировому порядку. Это детище создателей «Матрицы» Лилли и Ланы Вачовски, которые продолжают размышлять о роли технологий в нашей жизни — об их практической пользе и о том, как они разделяют людей.