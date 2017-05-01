«Форсаж 8» собирает миллиард, а «Стражи галактики 2» начинают международный прокат

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млнНед.
- 1Форсаж 8
The Fate of the Furious$ 19,4−49,5%4077
$ 4 756$ 192,73
- 2Как быть латиноамериканским любовником
How to Be a Latin Lover$ 12,01118
$ 10 750$ 12,01
- 3Бахубали: Завершение
Bahubali 2: The Conclusion$ 10,1425
$ 23 855$ 10,11
- 4Сфера
The Circle$ 9,33163
$ 2 947$ 9,31
- 5
↓3Босс-молокосос
Boss Baby$ 9,1−28,8%3739
$ 2 420$ 148,55
- 6
↓3Красавица и Чудовище
Beauty and the Beast$ 6,4−33,8%3155
$ 2 029$ 480,17
- 7
↓3Уйти красиво
Going In Style$ 3,6−27,1%2761
$ 1 297$ 37,34
- 8
↓3Смурфики: Затерянная деревня
Smurfs: The Lost Village$ 3,3−32,1%2554
$ 1 298$ 37,74
- 9
↓1Одарённая
Gifted$ 3,3−27,6%2215
$ 1 490$ 15,84
- 10
↓3Наваждение
Unforgettable$ 2,3−51,0%2417
$ 970$ 8,92
«Форсаж 8» третью неделю подряд не отпускает североамериканский прокат, где лента уже собрала $192,7 млн. Разумеется, более важное событие — общая касса перевалила за миллиард баксов. И для студии Universal это уже пятый фильм, собравший $ 1 млрд — после «Мира Юрского периода» ($ 1,6 млрд), «Форсажа 7» ($ 1,5 млрд), «Миньонов» ($ 1,1 млрд) и «Парка Юрского периода» ($ 1,04 млрд). Международный улов на сегодняшний день составляет $ 867 млн, причём только в Китае картина собрала $ 362,8 млн. А ещё этой неделе «Форсаж 8» открылся в Японии, где заработал $ 7,5 и поставив рекорд — лучший старт для серии в стране восходящих суши.
Отметим смешное: драматический триллер «Сфера» был нежно вздрючен двумя могучими картинами — комедией «Как быть латиноамериканским любовником» и индийским боевиком. Последний вышел в 425 кинотеатрах, но умудрился собрать $ 10 млн.
Кстати, «Стражи галактики 2» уже заработали $ 101,2 млн на половине всех международных рынков. Больше всех занесли Великобритания ($ 15,5 млн), Австралия ($ 11,6 млн), Германия ($ 8,3), Франция ($ 7,9 млн), Мексика ($ 7,6 млн), Бразилия ($ 6,9 млн), и Италия ($ 4,1).
Студия Disney прикидывает, что стартовые сборы «Стражей галактики 2» превышают заработки оригинала на 57%. Первая часть закончила международный прокат с $ 440,2 млн, а общемировая касса составила $ 773,3 млн. Вторая часть ещё не вышла в Америке, Китае, Японии и России.