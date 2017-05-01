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«Форсаж 8» собирает миллиард, а «Стражи галактики 2» начинают международный прокат
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«Форсаж 8» третью неделю подряд не отпускает североамериканский прокат, где лента уже собрала $192,7 млн. Разумеется, более важное событие — общая касса перевалила за миллиард баксов. И для студии Universal это уже пятый фильм, собравший $ 1 млрд — после «Мира Юрского периода» ($ 1,6 млрд), «Форсажа 7» ($ 1,5 млрд), «Миньонов» ($ 1,1 млрд) и «Парка Юрского периода» ($ 1,04 млрд). Международный улов на сегодняшний день составляет $ 867 млн, причём только в Китае картина собрала $ 362,8 млн. А ещё этой неделе «Форсаж 8» открылся в Японии, где заработал $ 7,5 и поставив рекорд — лучший старт для серии в стране восходящих суши.

Отметим смешное: драматический триллер «Сфера» был нежно вздрючен двумя могучими картинами — комедией «Как быть латиноамериканским любовником» и индийским боевиком. Последний вышел в 425 кинотеатрах, но умудрился собрать $ 10 млн.

Кстати, «Стражи галактики 2» уже заработали $ 101,2 млн на половине всех международных рынков. Больше всех занесли Великобритания ($ 15,5 млн), Австралия ($ 11,6 млн), Германия ($ 8,3), Франция ($ 7,9 млн), Мексика ($ 7,6 млн), Бразилия ($ 6,9 млн), и Италия ($ 4,1).

Студия Disney прикидывает, что стартовые сборы «Стражей галактики 2» превышают заработки оригинала на 57%. Первая часть закончила международный прокат с $ 440,2 млн, а общемировая касса составила $ 773,3 млн. Вторая часть ещё не вышла в Америке, Китае, Японии и России.

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