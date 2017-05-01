«Форсаж 8» собирает миллиард, а «Стражи галактики 2» начинают международный прокат

№ Фильм Сборы

млн ± Кино-

театры Всего

млн Нед.

1 Форсаж 8

The Fate of the Furious The Fate of the Furious $ 19,4 −49,5% 4077

$ 4 756 $ 192,7 3

2 Как быть латиноамериканским любовником

How to Be a Latin Lover How to Be a Latin Lover $ 12,0 1118

$ 10 750 $ 12,0 1

3 Бахубали: Завершение

Bahubali 2: The Conclusion Bahubali 2: The Conclusion $ 10,1 425

$ 23 855 $ 10,1 1

4 Сфера

The Circle The Circle $ 9,3 3163

$ 2 947 $ 9,3 1

5

↓3 Босс-молокосос

Boss Baby Boss Baby $ 9,1 −28,8% 3739

$ 2 420 $ 148,5 5

6

↓3 Красавица и Чудовище

Beauty and the Beast Beauty and the Beast $ 6,4 −33,8% 3155

$ 2 029 $ 480,1 7

7

↓3 Уйти красиво

Going In Style Going In Style $ 3,6 −27,1% 2761

$ 1 297 $ 37,3 4

8

↓3 Смурфики: Затерянная деревня

Smurfs: The Lost Village Smurfs: The Lost Village $ 3,3 −32,1% 2554

$ 1 298 $ 37,7 4

9

↓1 Одарённая

Gifted Gifted $ 3,3 −27,6% 2215

$ 1 490 $ 15,8 4

10

↓3 Наваждение

Unforgettable Unforgettable $ 2,3 −51,0% 2417

$ 970 $ 8,9 2

«Форсаж 8» третью неделю подряд не отпускает североамериканский прокат, где лента уже собрала $192,7 млн. Разумеется, более важное событие — общая касса перевалила за миллиард баксов. И для студии Universal это уже пятый фильм, собравший $ 1 млрд — после «Мира Юрского периода» ($ 1,6 млрд), «Форсажа 7» ($ 1,5 млрд), «Миньонов» ($ 1,1 млрд) и «Парка Юрского периода» ($ 1,04 млрд). Международный улов на сегодняшний день составляет $ 867 млн, причём только в Китае картина собрала $ 362,8 млн. А ещё этой неделе «Форсаж 8» открылся в Японии, где заработал $ 7,5 и поставив рекорд — лучший старт для серии в стране восходящих суши.

Отметим смешное: драматический триллер «Сфера» был нежно вздрючен двумя могучими картинами — комедией «Как быть латиноамериканским любовником» и индийским боевиком. Последний вышел в 425 кинотеатрах, но умудрился собрать $ 10 млн.

Кстати, «Стражи галактики 2» уже заработали $ 101,2 млн на половине всех международных рынков. Больше всех занесли Великобритания ($ 15,5 млн), Австралия ($ 11,6 млн), Германия ($ 8,3), Франция ($ 7,9 млн), Мексика ($ 7,6 млн), Бразилия ($ 6,9 млн), и Италия ($ 4,1).

Студия Disney прикидывает, что стартовые сборы «Стражей галактики 2» превышают заработки оригинала на 57%. Первая часть закончила международный прокат с $ 440,2 млн, а общемировая касса составила $ 773,3 млн. Вторая часть ещё не вышла в Америке, Китае, Японии и России.