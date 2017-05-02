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Perception — второй трейлер

В пусть не слишком далёком, но и не близком 2015 году мы написали про появление на Кикстартере проекта под названием Perception. игру эту делала студия Deep End Games, вобравшая в себя целый ряд бывших работников Irrational Games (т.е. создателей Bioshock и Bioshock Infinite). Сборы тогда завершились успехом и команда погрузилась в разработку. И вот теперь, без малого два года спустя, у нас есть дата выхода Perception — 30 мая.

Perception — игра о девушке, которая приезжает в заброшенный особняк, постоянно являющийся ей во снах (ну, чтобы понять, какого же чёрта). И, разумеется, она очень быстро выясняет, что особняк-то не слишком пустой, а населяющее его существо (существа?) не очень любит живых гостей. Зато обожает превращать их в гостей мёртвых.

Суть, однако, не в этом. Суть в том, что героиня слепая, и на местности она ориентируется подобно Сорвиголове — используя эхолокацию. Стукнула тросточкой — увидела комнату. Капнула водица из крана — тоже осветила часть местности. Поначалу кажется, что такое вот относительное отсутствие зрения толком ничего не меняет — знай себе стучи тростью каждую секунду, и будет локация видна как на ладони, просто с эффектным чёрно-синим фильтром. Но упомянутый выше монстр тоже ориентируется на слух, так что каждым своим ударом по полу героиня рискует привлечь внимание разъярённого убийцы, от которого она может лишь удирать и прятаться.

 
 
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Видео Perception (PC, PlayStation 4)
 7 июня 2015 годаPerception: игра вслепую на Кикстартере
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