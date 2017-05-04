Phantom Dust — показ геймплея

Есть на свете такая занятная штука, как малоизвестные, но культовые игры. Проекты, о которых большинство геймеров не слышало, зато отдельные личности помнят и любят их всем сердцем. Предполагается, что Phantom Dust с оригинальной консоли Xbox — из таких. Сами мы об этом дуэльном экшене с элементами ККИ, правда, не знали вплоть до анонса его переиздания на Xbox One и PC. Но всё равно склонны считать, что любое воскрешение классики — достойное похвалы событие. Тем более что оно даёт геймерам ещё один шанс приобщиться к игре, упущенной ими, быть может, не по своей воле.

Так или иначе, сегодня мы представляем вашему вниманию 20 минут геймплея обновлённой версии Phantom Dust. На фоне ролика представитель Microsoft Studios Publishing рассказывает сайту Polygon, как сложно им было воскресить Phantom Dust (из-за утраты исходников финального кода команде пришлось заняться обратным инжинирингом) и какими именно обновлениями будут радовать версии для Xbox One и PC (современные разрешения, ачивки, возможность сразу начать играть в мультиплеер и т.д.).