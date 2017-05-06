Starbreeze устраивает презентацию за месяц до E3

Пока другие издатели прижимают свои секреты поближе к телу и готовятся хранить их до самой E3, команда Starbreeze решила воспользоваться затишьем и устроить свою презентацию в мае. Уже 10 мая, если быть точными.

Именно 10 мая в 19:00 у них на Twitch-канале начнётся продолжительное мероприятие, в рамках которого мы увидим следующее:

Знакомство с сеттингом System Shock 3 ;

; Презентацию Psychonauts 2 ;

; Новости относительно Overkill's The Walking Dead — проекта, который как раз отложили на вторую половину 2018 года;

— проекта, который как раз отложили на вторую половину 2018 года; Какой-то анонс относительно Payday 2;

Dead by Daylight, RAID: World War II, Deliver Us The Moon

Панель «Ветераны индустрии», где будут выступать Тим Шейфер, Уоррен Спектор и Бо Андерссон (студия Overkill Software).

Вроде как и это ещё не всё, но даже перечисленного достаточно, чтобы ждать трансляции с немалым интересом.