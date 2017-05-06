 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
 
Конкурс по фильму «Стражи галактики 2» Новости игр — лучшее за неделю AMC продлил сериал «В пустыне смерти» на третий сезон Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Стражи галактики 2» Crackle обеспечил сериалу «Большой куш» второй сезон
 
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Starbreeze устраивает презентацию за месяц до E3

Пока другие издатели прижимают свои секреты поближе к телу и готовятся хранить их до самой E3, команда Starbreeze решила воспользоваться затишьем и устроить свою презентацию в мае. Уже 10 мая, если быть точными.

Именно 10 мая в 19:00 у них на Twitch-канале начнётся продолжительное мероприятие, в рамках которого мы увидим следующее:

  • Знакомство с сеттингом System Shock 3;
  • Презентацию Psychonauts 2;
  • Новости относительно Overkill's The Walking Dead — проекта, который как раз отложили на вторую половину 2018 года;
  • Какой-то анонс относительно Payday 2;
  • Dead by Daylight, RAID: World War II, Deliver Us The Moon
  • Панель «Ветераны индустрии», где будут выступать Тим Шейфер, Уоррен Спектор и Бо Андерссон (студия Overkill Software).

Вроде как и это ещё не всё, но даже перечисленного достаточно, чтобы ждать трансляции с немалым интересом.

+ Обсудить
Темы
 
System Shock 3 Psychonauts 2 (PC, PlayStation 4, Xbox One) Overkill's The Walking Dead (PC)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Тизер игры Overkill's The Walking Dead

Тоже интересно

 
Кино Тизер-трейлер фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»
 
Кино Киноитоги года
 
Сериалы Трейлер сериала «Смертельное оружие»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 180: Плохие мужчины среднего возраста
 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 39: «Мафия: Игра на выживание»
 
Кино Трейлер фильма «Садако против Каяко»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика