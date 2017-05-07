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Новые сериалы 8–14 мая

Сериальная неделя отметится выходом в эфир единственной премьеры — комедии «Я люблю Дика» от потокового сервиса Amazon. Другой потоковый сервис — Netflix — выпустит второй сезон комедии «Мастер не на все руки».

Понедельник, 8 мая

 
Конец сезона1
CBS
Кевин подождёт Kevin Can Wait

комедия

В ролях Кевин Джеймс, Леонард Эрл Хауз, Ленни Венито, Гэри Валентин, Эринн Хейс, Тейлор Спрейтлер

Создатель Брюс Хелфорд

Первый сезон ситкома завершится двадцать четвёртым эпизодом под названием Sting of Queens: Part Two. В марте сериал получил продление на второй сезон.

 
Конец сезона1
CBS
Лучшие пончики Superior Donuts

комедия

В ролях Кэти Сагал, Дэвид Кокнер, Джадд Хёрш, Анна Барышников, Маз Джобрани, Майкл Бунин

Создатель Боб Дэйли, Гаррет Донован, Нил Голдман

Тринадцатая серия Secrets and Spies станет заключительной для первого сезона ситкома. Канал CBS продлил комедию на второй сезон в марте.

Видео

 
Конец сезона1
CBS
В четырёх стенах The Great Indoors

комедия

В ролях Джоэл Макхэйл, Стивен Фрай, Кристофер Минц-Плассе, Кристина Ко, Шон Браун, Сюзанна Филдинг

Создатель Майк Гиббонс

Двадцать второй эпизод под заголовком The Company Retreat завершит первый сезон производственной комедии. Канал CBS пока не решил, как быть с ситкомом дальше.

Среда, 10 мая

 
Конец сезона3
ABC
Черноватый Black-ish

комедия

В ролях Энтони Андерсон, Лоуренс Фишборн, Трейси Эллис Росс, Йара Шахиди, Майлз Браун, Маркус Скрибнер

Создатель Кения Баррис

Третий сезон семейной комедии завершится двадцать четвёртым эпизодом Sprinkles. ABC ещё не определился с дальнейшей судьбой проекта.

Видео

 
Конец сезона2
WGN America
Подземелье Underground

драма, исторический

В ролях Кристофер Мелони, Джерни Смоллетт-Белл, Элдис Ходж, Джессика Де Гау

Историческая драма завершит свой второй сезон десятой серией под названием Soldier. Кабельный канал WGN America пока не объявлял о продлении или закрытии проекта.

Видео

Четверг, 11 мая

 
Конец сезона2
NBC
Медики Чикаго Chicago Med

драма

В ролях Ник Гелфусс, Яя Дакоста, Колин Доннелл, Торри Девито, Брайан Ти, Рейчел Дипилло

Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт, Мэтт Олмстед, Дик Вульф

Второй сезон медицинского процедурала завершится двадцать третьим эпизодом под названием Love Hurts.

 
Конец сезона2
CBS
Жизнь в деталях Life in Pieces

комедия

В ролях Колин Хэнкс, Зои Листер-Джонс, Томас Садоски, Бетси Брандт, Джеймс Бролин, Дайэнн Уист

Создатель Джастин Адлер

Двадцать вторая серия Poison Fire Teats Universe станет заключительной для второго сезона семейной комедии. В марте сериал получил продление на третий сезон от телеканала CBS.

Видео

 
Конец сезона4
CBS
Мамочка Mom

комедия

В ролях Анна Фэрис, Эллисон Дженни, Сэди Кальвано, Блейк Гаррет, Натан Кордри, Спенсер Дэниелс

Создатель Чак Лорри, Эдди Городецки, Джемма Бэйкер

Четвёртый сезон ситкома завершится двадцать второй серией под названием Lockjaw and A Liquid Diet. В марте CBS продлил сериал на пятый сезон.

Видео

 
Конец сезона1
The CW
Ривердейл Riverdale

драма

В ролях Эшли Мюррей, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Люк Перри

Первый сезон подростковой драмы завершит тринадцатый эпизод, озаглавленный The Sweet Hereafter. Канал The CW продлил сериал на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона2
ABC (US)
Ловушка The Catch

драма, детектив

В ролях Мирей Инос, Соня Уолгер, Алими Баллард, Роуз Роллинз, Джеки Идо, Элви Йост

Создатель Дженнифер Шуур

Десятая серия The Mockingbird станет заключительной для второго сезона драмы. Канал ABC пока не решил, как поступить с проектом дальше.

Видео

 
Конец сезона10
CBS
Теория большого взрыва The Big Bang Theory

комедия

В ролях Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Найяр, Мелисса Ройч

Создатель Чак Лорри, Билл Прэди

Десятый сезон долгоиграющего ситкома завершится двадцать четвёртым эпизодом The Long Distance Dissonance. Канал CBS продлил сериал на одиннадцатый и двенадцатый сезоны в марте.

Видео

Пятница, 12 мая

 
Премьера+
Amazon
Я люблю Дика I Love Dick

комедия

В ролях Кэтрин Хан, Кевин Бейкон, Гриффин Данн, Адхир Кальян, Индия Менуэз, Фиби Робинсон

Создатель Сара Габбинс, Джилл Солоуэй

Отношения женатой пары подвергаются серьёзным испытаниям после знакомства с одним профессором.

 
Сезон2
Netflix
Мастер не на все руки Master of None

комедия

В ролях Азиз Ансари, Ноэль Уэллс, Эрик Варенхайм, Х. Джон Бенжамин, Келвин Ю, Лена Уэйт

Создатель Азиз Ансари, Алан Янг

30-летний Дев живёт в Нью-Йорке и зарабатывает на жизнь небольшими ролями в рекламе и фильмах категории B. Пока его ровесники заводят семьи, он в компании других одиноких друзей пытается всячески разнообразить свой досуг.

Воскресенье, 14 мая

 
Конец сезона6
ABC
Однажды в сказке Once Upon a Time

драма, фэнтези

В ролях Джиннифер Гудвин, Дженнифер Моррисон, Лана Паррия, Джошуа Даллас, Эйон Бэйли, Джаред Гилмор

Создатель Эдвард Кицис, Адам Хоровиц

Шестой сезон бесконечной сказки завершится сдвоенным эпизодом под общим названием The Final Battle.

Видео

 
Конец сезона1
NBC
Правосудие Чикаго Chicago Justice

детектив, драма

В ролях Филип Уинчестер, Карл Уизерс, Назнин Контрактор, Джоэль Картер, Райан-Джеймс Хатанака

Создатель Дик Вульф

Первый сезон очередного процедурала в чикагском телефранчайзе завершится тринадцатым эпизодом под названием Tycoon.

Видео

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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