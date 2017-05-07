Новые сериалы 8–14 мая

Сериальная неделя отметится выходом в эфир единственной премьеры — комедии «Я люблю Дика» от потокового сервиса Amazon. Другой потоковый сервис — Netflix — выпустит второй сезон комедии «Мастер не на все руки».
Понедельник, 8 мая
комедия
В ролях Кевин Джеймс, Леонард Эрл Хауз, Ленни Венито, Гэри Валентин, Эринн Хейс, Тейлор Спрейтлер
Создатель Брюс Хелфорд
Первый сезон ситкома завершится двадцать четвёртым эпизодом под названием Sting of Queens: Part Two. В марте сериал получил продление на второй сезон.
комедия
В ролях Кэти Сагал, Дэвид Кокнер, Джадд Хёрш, Анна Барышников, Маз Джобрани, Майкл Бунин
Создатель Боб Дэйли, Гаррет Донован, Нил Голдман
Тринадцатая серия Secrets and Spies станет заключительной для первого сезона ситкома. Канал CBS продлил комедию на второй сезон в марте.
комедия
В ролях Джоэл Макхэйл, Стивен Фрай, Кристофер Минц-Плассе, Кристина Ко, Шон Браун, Сюзанна Филдинг
Создатель Майк Гиббонс
Двадцать второй эпизод под заголовком The Company Retreat завершит первый сезон производственной комедии. Канал CBS пока не решил, как быть с ситкомом дальше.
Среда, 10 мая
комедия
В ролях Энтони Андерсон, Лоуренс Фишборн, Трейси Эллис Росс, Йара Шахиди, Майлз Браун, Маркус Скрибнер
Создатель Кения Баррис
Третий сезон семейной комедии завершится двадцать четвёртым эпизодом Sprinkles. ABC ещё не определился с дальнейшей судьбой проекта.
драма, исторический
В ролях Кристофер Мелони, Джерни Смоллетт-Белл, Элдис Ходж, Джессика Де Гау
Историческая драма завершит свой второй сезон десятой серией под названием Soldier. Кабельный канал WGN America пока не объявлял о продлении или закрытии проекта.
Четверг, 11 мая
драма
В ролях Ник Гелфусс, Яя Дакоста, Колин Доннелл, Торри Девито, Брайан Ти, Рейчел Дипилло
Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт, Мэтт Олмстед, Дик Вульф
Второй сезон медицинского процедурала завершится двадцать третьим эпизодом под названием Love Hurts.
комедия
В ролях Колин Хэнкс, Зои Листер-Джонс, Томас Садоски, Бетси Брандт, Джеймс Бролин, Дайэнн Уист
Создатель Джастин Адлер
Двадцать вторая серия Poison Fire Teats Universe станет заключительной для второго сезона семейной комедии. В марте сериал получил продление на третий сезон от телеканала CBS.
комедия
В ролях Анна Фэрис, Эллисон Дженни, Сэди Кальвано, Блейк Гаррет, Натан Кордри, Спенсер Дэниелс
Создатель Чак Лорри, Эдди Городецки, Джемма Бэйкер
Четвёртый сезон ситкома завершится двадцать второй серией под названием Lockjaw and A Liquid Diet. В марте CBS продлил сериал на пятый сезон.
драма, детектив
В ролях Мирей Инос, Соня Уолгер, Алими Баллард, Роуз Роллинз, Джеки Идо, Элви Йост
Создатель Дженнифер Шуур
Десятая серия The Mockingbird станет заключительной для второго сезона драмы. Канал ABC пока не решил, как поступить с проектом дальше.
комедия
В ролях Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Найяр, Мелисса Ройч
Создатель Чак Лорри, Билл Прэди
Десятый сезон долгоиграющего ситкома завершится двадцать четвёртым эпизодом The Long Distance Dissonance. Канал CBS продлил сериал на одиннадцатый и двенадцатый сезоны в марте.
Пятница, 12 мая
комедия
В ролях Кэтрин Хан, Кевин Бейкон, Гриффин Данн, Адхир Кальян, Индия Менуэз, Фиби Робинсон
Создатель Сара Габбинс, Джилл Солоуэй
Отношения женатой пары подвергаются серьёзным испытаниям после знакомства с одним профессором.
комедия
В ролях Азиз Ансари, Ноэль Уэллс, Эрик Варенхайм, Х. Джон Бенжамин, Келвин Ю, Лена Уэйт
Создатель Азиз Ансари, Алан Янг
30-летний Дев живёт в Нью-Йорке и зарабатывает на жизнь небольшими ролями в рекламе и фильмах категории B. Пока его ровесники заводят семьи, он в компании других одиноких друзей пытается всячески разнообразить свой досуг.
Воскресенье, 14 мая
драма, фэнтези
В ролях Джиннифер Гудвин, Дженнифер Моррисон, Лана Паррия, Джошуа Даллас, Эйон Бэйли, Джаред Гилмор
Создатель Эдвард Кицис, Адам Хоровиц
Шестой сезон бесконечной сказки завершится сдвоенным эпизодом под общим названием The Final Battle.
детектив, драма
В ролях Филип Уинчестер, Карл Уизерс, Назнин Контрактор, Джоэль Картер, Райан-Джеймс Хатанака
Создатель Дик Вульф
Первый сезон очередного процедурала в чикагском телефранчайзе завершится тринадцатым эпизодом под названием Tycoon.