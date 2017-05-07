Новости игр — лучшее за неделю

- Рецензия и отзывы на игру Little Nightmares.
- E3 2017 — даты проведения и не только — время проведения всех анонсированных конференций.
- Darksiders III — трейлер — а ещё среди новостей есть геймплей и кадры.
- Perception — второй трейлер — с такой эхолокацией и зрение-то нужно постольку поскольку...
- Valve покинул ещё один сценарист — ...и никого не стало.
- Новые правила работы подарков в Steam — дарить подарки подкастерам стало сложнее.
- Injustice 2 — представление тройки DLC-персонажей — вы уже расчехлили свои $ 40?
- Ready or Not — анонс нового тактического шутера — инди-разработчики пытаются воскресить SWAT.
- Xbox Live Gold и PS Plus: игры мая 2017 — уже привычно сравнивает подходы Sony и Microsoft к раздаче бесплатного сыра.
- Call of Duty много не бывает — оказывается, зомби-карты тоже имеют свойство восставать и возвращаться.
- DLC Mafia III: Stones Unturned — дата выхода и детали — а ну как с ракетницей игра станет веселее?