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КИНО
 
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Разгромная критика «Мумии» и новые персонажи «Тёмной вселенной»

Вот вы сейчас сидите в тепле и уюте своего дома, а критики увлечённо дубасят «Мумию» с Томом Крузом, обзывая её всякими плохими словами.

Говорят обычное. Мол, фильм — размазня, сборник плохо сработанных концептов. Как знакомство с серией ещё годится, но как ориентир для будущих фильмов франчайза «Тёмная вселенная» — категорически нет. Всем следующим киноделам следует хорошо задуматься над историями, которые они хотят рассказать. И самое обидное: фильм, дескать, корпоративная инициатива по копированию MCU и DCU, замаскированная под развлекалово; не нужно было это показывать людям.

Короче говоря, доля положительных рецензий на Rotten Tomatoes — всего 27% (фильмы с Томом Крузом не принимали так плохо с 1988 года); средняя оценка — 4,7 из 10. Впрочем, никогда не стоит забывать, что эти же самые критики в большинстве своём (73%) посчитали «Охотников за привидениями» неплохим фильмом, удостоив его средней оценки в 6,5 баллов.

Меж тем создатели «Тёмной вселенной» увеличили количество монстров для будущих проектов: к Мумии, Монстру Франкенштейна, Невесте Франкенштейна, Дракуле, Существу из Чёрной лагуны, Человеку-невидимке и Человеку-волку прибавили двух страдальцев — Призрака оперы и Горбуна из Нотр-Дама. Первый умеет петь и мучить девушек, второй — неподражаемо звонит в колокола. С такими персонажами новая расширенная вселенная точно будет жить недолго.

В актёрском ансамбле уже состоят Том Круз, Рассел Кроу, Хавьер Бардем и Джонни Депп. По словам производителей, сильно не хватает Майкла Фассбендера, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон, Анджелины Джоли и Дуэйна Джонсона.

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Темы
 
Мумия
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