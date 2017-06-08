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Коротко об играх: перенос Shenmue III и RPG по Magic: The Gathering

Представляем вашему вниманию подборку коротких новостей, которые было жалко как пропускать, так и растягивать на несколько абзацев.

  • Shenmue III отложили до второй половины 2018 года, чтобы сделать игру даже лучше, чем Ю Сузуки планировал изначально.

  • Разработчики MMO Neverwinter трудятся над RPG по Magic: The Gathering.

  • Гонка Project CARS 2 выйдет 22 сентября.

  • 11 июля на PC и Xbox One появится ККИ Fable Fortune от Microsoft.

  • Minecraft: Story Mode получит второй сезон, который стартует уже 11 июля.

  • Fortnite, условно-бесплатный кооперативный выживатор от Epic Games, попадёт в платный ранний доступ 25 июля.

  • Где-то в этом месяце разочаровавший публику 3D-платформер Yooka-Laylee получит патч, призванный исправить все основные претензии игроков.

  • Atlus издаст на Западе три jRPG для 3DS: Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux, Radiant Historia: Perfect Chronology и Etrian Odissey V: Beyond the Myth.

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Shenmue III (PC, PlayStation 4) Project CARS 2 (PC, PlayStation 4, Xbox One) Fable Fortune (PC, Xbox One) Minecraft: Story Mode (PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, PC, iOS, Android) Fortnite Yooka-Laylee (PC, PlayStation 4, Wii U, Xbox One)
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