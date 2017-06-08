Коротко об играх: перенос Shenmue III и RPG по Magic: The Gathering

Представляем вашему вниманию подборку коротких новостей, которые было жалко как пропускать, так и растягивать на несколько абзацев.
Shenmue III отложили до второй половины 2018 года, чтобы сделать игру даже лучше, чем Ю Сузуки планировал изначально.
Разработчики MMO Neverwinter трудятся над RPG по Magic: The Gathering.
Гонка Project CARS 2 выйдет 22 сентября.
11 июля на PC и Xbox One появится ККИ Fable Fortune от Microsoft.
Minecraft: Story Mode получит второй сезон, который стартует уже 11 июля.
Fortnite, условно-бесплатный кооперативный выживатор от Epic Games, попадёт в платный ранний доступ 25 июля.
Где-то в этом месяце разочаровавший публику 3D-платформер Yooka-Laylee получит патч, призванный исправить все основные претензии игроков.
Atlus издаст на Западе три jRPG для 3DS: Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux, Radiant Historia: Perfect Chronology и Etrian Odissey V: Beyond the Myth.