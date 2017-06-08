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The End is Nigh — новый платформер от автора Super Meat Boy

Макмиллен, что ты делаешь, прекрати! Mew-Genics, Super Meat Boy Forever, 0uroboros, The Legend of Bum-bo... Мало тебе незаконченных проектов? И это мы опускаем до сих пор продолжающуюся поддержку The Binding of Isaac: Afterbirth+ — просто потому что она, в отличие от четырёх упомянутых выше игр талантливого геймдизайнера, приносит явные плоды. Может, пора уже закончить хоть одну из анонсированных игр?..

Нет. Сперва надо сделать ещё анонсик. Встречайте: The End is Nigh.

Впрочем, давайте будем справедливы: Эдмунд Макмиллен и сам понял, что переборщил с количеством обещаний, так и не превратившихся в законченные произведения, а потому дал себе и окружающим обещание не объявлять о своих проектах до тех пор, пока до их релиза не будет оставаться пара месяцев. Собственно, с The End is Nigh он и начнёт — новый платформер от автора Super Meat Boy выйдет уже 12 июля.

Подобно тому как The Binding of Isaac родилась из побочных экспериментов во время создания куда более сложной Mew-Genics, так и The End is Nigh — плод работы над 0uroboros. В определённый момент авторы стильного экшен-платформера со вращающимися локациями осознали, что разработка проекта чертовски затянулась, и что им нужно переключиться на что-то более чёткое и выполнимое. Это, правда, не значит, что 0uroboros отменили — но ждать её нам придётся ещё долго: The End is Nigh разрослась до 600 с гаком уровней и 20 с лишним миниигр, став самым большим платформером в карьере Эдмунда, так что теперь автор хочет отдохнуть от жанра. А, ещё игра порядком смахивает на прямой сиквел Super Meat Boy — тут вам и похожий геймплей, и знакомый стиль, и история, начинающаяся после апокалипсиса.

И последнее, раз уж мы говорим о работах Эдмунда. Стало известно, что The Legend of Bum-bo до сих пор находится в активной разработке и ожидается где-то в декабре. Так что есть надежда, что из Человека-анонса Макмиллен скоро превратится в Человека-релиза.

 
 
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Видео The End is Nigh (PC)
 25 июня 2012 годаМногие игры Эдмунда Макмиллена 30 августа 2014 годаАнонс и кадры из игры Super Meat Boy Forever 19 августа 2014 годаАнонс и тизер игры A Voyeur for September Эдмунда Макмиллена 22 марта 2016 годаНовый анонс от автора The Binding of Isaac 19 июля 2016 годаИ ещё один новый анонс от автора The Binding of Isaac 16 декабря 2016 годаКГ играет: Super Meat Boy
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Подкасты
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