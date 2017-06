The End is Nigh — новый платформер от автора Super Meat Boy

Макмиллен, что ты делаешь, прекрати! Mew-Genics, Super Meat Boy Forever, 0uroboros, The Legend of Bum-bo... Мало тебе незаконченных проектов? И это мы опускаем до сих пор продолжающуюся поддержку The Binding of Isaac: Afterbirth+ — просто потому что она, в отличие от четырёх упомянутых выше игр талантливого геймдизайнера, приносит явные плоды. Может, пора уже закончить хоть одну из анонсированных игр?..

Нет. Сперва надо сделать ещё анонсик. Встречайте: The End is Nigh.

Впрочем, давайте будем справедливы: Эдмунд Макмиллен и сам понял, что переборщил с количеством обещаний, так и не превратившихся в законченные произведения, а потому дал себе и окружающим обещание не объявлять о своих проектах до тех пор, пока до их релиза не будет оставаться пара месяцев. Собственно, с The End is Nigh он и начнёт — новый платформер от автора Super Meat Boy выйдет уже 12 июля.

Подобно тому как The Binding of Isaac родилась из побочных экспериментов во время создания куда более сложной Mew-Genics, так и The End is Nigh — плод работы над 0uroboros. В определённый момент авторы стильного экшен-платформера со вращающимися локациями осознали, что разработка проекта чертовски затянулась, и что им нужно переключиться на что-то более чёткое и выполнимое. Это, правда, не значит, что 0uroboros отменили — но ждать её нам придётся ещё долго: The End is Nigh разрослась до 600 с гаком уровней и 20 с лишним миниигр, став самым большим платформером в карьере Эдмунда, так что теперь автор хочет отдохнуть от жанра. А, ещё игра порядком смахивает на прямой сиквел Super Meat Boy — тут вам и похожий геймплей, и знакомый стиль, и история, начинающаяся после апокалипсиса.

И последнее, раз уж мы говорим о работах Эдмунда. Стало известно, что The Legend of Bum-bo до сих пор находится в активной разработке и ожидается где-то в декабре. Так что есть надежда, что из Человека-анонса Макмиллен скоро превратится в Человека-релиза.