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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Готовится экранизация культовой игры «Дюк Нюкем»

Игровики продолжают выжимать из своих детишек экранизации, несмотря на «Обитель зла», «Кредо убийцы» и всё остальное. Глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд заявил, что наклёвывается фильм по мотивам культовой игры для мальчиков младшего возраста «Дюк Нюкем» (Duke Nukem ):

Мы работаем над реализацией проекта и у меня крышу сносит от количества заинтересованных компаний. Сейчас готовимся заключить контракт с крупной голливудской киностудией. Мы нашли правильных людей для фильма по «Дюку», посмотрим, что у нас с ними получится. Невероятно, но кино всё-таки будет.

Интересно, студия The Asylum может считаться «крупной голливудской»? Впрочем, не будем сразу думать самое плохое. И главное — назвать кино «Дюк Нюкем навсегда» и тогда съёмки могут длиться бесконечно долго.

Ещё у Питчфорда спросили про самочувствие экранизации Borderlands:

Идёт разработка сценария. Действие разворачивается во вселенной Borderlands, но мы не хотим пересказывать сюжет игры, а планируем новые истории, чтобы у фильма был собственный канон. Мы воспользуемся нашими персонажами и знакомыми повествовательными ходам — всё, как делает Marvel.

Все хотят быть «как Marvel»

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Дюк Нюкем
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