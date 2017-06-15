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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: www.indiewire.comwww.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:

Телевизионный спин-офф «Джона Уика» уже в работе

Режиссёр кинодилогии «Джон Уик» Чад Стахелски в интервью порталу Indie Wire рассказал, как обстоят дела с сериальным ответвлением франчайза, о котором уже заходила речь в этом январе.

По словам кинодела, проект под названием «Отель „Континенталь“» находится в активной разработке, компания Lionsgate возлагает на него большие надежды и не собирается откладывать дело в долгий ящик:

Они всё очень хорошо продумали: сериал тесно связан с фильмами, рассказывает о наёмниках из «Континенталя» по всему земному шару, показывает, как люди попадают в этот мир и как в нём осваиваются. В этом плане сериальная часть вселенной «Джона Уика» исключительно обширна, и всё, что я успел о ней узнать, мне очень нравится.

В мире крутого наёмника Джона Уика, которого играет Киану Ривз, международная сеть отелей «Континенталь» занимается обслуживанием наёмных убийц при строжайшем условии, что никто из этих особых постояльцев не берётся исполнять заказ на территории гостиницы. По мнению Стахелски, сериал открывает бесконечное количество возможностей в описании увлекательнейших судеб смертельно опасных клиентов «Континенталя».

Вдобавок режиссёр обмолвился о присутствии самого Джона Уика в многосерийном спин-оффе:

Полагаю, он там появится, ведь это его мир. Однако центральной фигурой сериала будет не Джон Уик.

К сожалению, компания Lionsgate покуда не раскрывает, какая роль отведена Уику в сериале, равно как и не оглашает имя автора, занявшегося сценарием проекта. Однако Стахелски заверил, что этот человек «очень хороший шоураннер». Остаётся поверить ему на слово. Сам режиссёр планирует сосредоточиться на съёмках третьего кинофильма про Уика, но надеется по возможности снять хотя бы пару эпизодов в будущем сериале.

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 1 февраляЧад Стахелски и Дерек Кольстад подумывают о сериале про Джона Уика
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