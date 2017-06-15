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Elite Dangerous — релизный трейлер на PlayStation 4

Онлайновый торговый космический симулятор Elite Dangerous уже почти долетел до PlayStation 4 — релиз назначен на 27 июня. В этот знаменательный день и владельцы консоли от Sony смогут попробовать на зубок продолжение легендарной «Элиты» и по совместительству — один из самых успешных проектов на «Кикстартере».

Обычная версия Elite Dangerous обойдётся будущим пилотам в 1799 рублей, а делюкс-издание, в которое помимо основной игры входит Horizons Season Pass и «Набор командира», стоит в два раза дороже — 3599 рублей. Тем же, кто любит коробочные версии, подойдёт Elite Dangerous: Legendary Edition — она тоже включает в себя основную Elite Dangerous и Horizons (а также 1000 очков, которые можно потратить во внутриигровом магазине), но будет продаваться всего за 2990 рублей.

По этому поводу разработчики даже выпустили специальный релизный трейлер:

 
 
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Видео Elite Dangerous (PC, Xbox One, PlayStation 4)
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