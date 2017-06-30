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Первоисточники: deadline.comwww.tvguide.com Прямая ссылка на новость:

Джонни Депп продюсирует сериал «Одержимый преступлением»

Universal Television и продюсерская компания Джонни Деппа Infinitum Nihil объединили силы для разработки драматического сериала «Одержимый преступлением» на основе мемуаров американского журналиста Джеймса Реннера True Crime Addict: How I Lost Myself In The Mysterious Disappearance Of Maura Murray.

История поведает о таинственном исчезновении в 2004 году популярной студентки колледжа Мауры Мюррей, чья машина была найдена брошенной в пригороде Нью-Йорка. Журналист Джимми Хантер обнаруживает новые улики по делу, и его всепоглощающий квест в поисках правды не только начинает уничтожать его тело и душу, но и угрожает благополучию его семьи.

Адаптацией литературного первоисточника займётся Ричард Прайс («Однажды ночью»). Вдобавок он выступит исполнительным продюсером драмы наравне с Деппом, Кристи Дембровски и Норманом Тоддом. Ведутся активные поиски пристанища для проекта.

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Одержимый преступлением
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