Destiny 2 — даты открытого бета-теста

Студия Bungie и издательство Activision объявили, что в конце июля на консолях пройдёт открытое бета-тестирование их кооперативного фантастического шутера Destiny 2. В его рамках гемйеры увидят начальную сюжетную миссию «Возвращение домой», а также сетевой и соревновательный режимы.

Общий доступ к бета-тесту Destiny 2 будет открыт с 21 по 23 июля, но игроки, оформившие предзаказ, смогут заняться отстрелом инопланетных монстров на несколько дней раньше: 18 числа в случае с PS4 и 19-го — на Xbox One. Ну а PC-геймерам придётся подождать до августа. Впрочем, сама Destiny 2 выходит 6 сентября на консолях и лишь 24 октября на PC, так что удивляться тут нечему.

Трейлер открытого бета-теста:

И в дубляже: