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Первоисточники: tvline.comscreenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Завучи»: дата выхода второго сезона и тизер

Кабельный канал HBO определился с датой выхода второго сезона сериала «Завучи» — абсолютно беспринципная чёрная комедия, где Уолтон Гоггинс и Дэнни Макбрайд продолжат творить беспредел, возвращается на телеэкраны 17 сентября. Остальной актёрский состав, включающий Джорджию Кинг, Бизи Филиппс, Кимберли Хеберт Грегори, Шона МакКинни и Ши Уигхэма, тоже в строю.

События девятисерийной лебединой песни разворачиваются в начале нового семестра в школе North Jackson High, где Нил Гэмби и Ли Расселл на собственной шкуре убедятся, что удержать власть намного сложнее, чем завоевать её. Во втором сезоне «Завучей» создатели обещают меньше «Джона Хьюза» и больше «Брайана Де Пальмы». Заинтриговали.

Двухсезонное противостояние парочки истеричных завучей создатели сериала Макбрайд и Джоди Хилл запланировали изначально и, не смотря на успех проекта, похоже, не намерены изменять своему решению. Особенно учитывая тот факт, что все 18 эпизодов были отсняты сразу два года назад.

В честь объявления даты выхода второго сезона «Завучей» канал HBO выпустил боевой тизер:

 
 
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