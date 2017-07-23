Новости ретро-игр — лучшее за неделю

- В разработке уже находится Nintendo 64 Mini?. На это намекает заявка в Отдел интеллектуальной собственности Евросоюза.
- Ataribox — внешний вид и некоторые подробности. Приставка сможет запускать как старые, так и новые игры.
- Baggers on Ladders — клон Donkey Kong от Джима Бэгли. Один из создателей ZX Spectrum Next делает игру для этого компьютера.
- Разработчики Dreamworld Pogie анонсировали ещё три игры для ZX Spectrum Next. Композитор и программист Линдон Шарп возродил свою старую студию и позвал в неё композитора Аллистера Бримбла. С музыкой у игр будет полный порядок!
- Left Behind — игра для ZX Spectrum по мотивам «Марсианина». Непростой платформер про нелёгкую марсианскую жизнь Марка Уотни.
- Super Mario Bros с плавным скроллингом на Amstrad CPC. Впечатляющая техническая демо-версия, которая может превратиться в полноценный игровой движок.
- Новый картридж для C64 — с двумя играми и портами для джойстиков. Теперь во Frogs и Shotgun можно играть вчетвером без дополнительных устройств.
- Необычный квест Stranded для C64. Низкое разрешение, непривычное управление, но неплохая играбельность.
- Break/Space — космическая стратегия для ZX Spectrum. Правда, пошаговая и изначально написана на Бейсике. Впрочем, второй недостаток уже исправили.
- Новые игры для Atari 2600/5200/7800 в магазине AtariAge. Одиннадцать игр на картриджах — самых разных жанров.