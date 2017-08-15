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Sonic Mania — релизный трейлер

Если вы — обладатель PS4, Xbox One или Nintendo Switch, то с сегодняшнего дня у вас есть возможность приобщиться к Sonic Mania — игре, призванной стать достойной наследницей классической тетралогии платформеров о Сонике с Sega Mega Drive.

К слову, западные критики уже успели оценить игру и практически единогласно прийти к выходу, что команде фанатов удалось создать одного из лучших «Соников» за долгие годы, затыкающего за пояс большую часть творений Sonic Team. Наиболее критичные отзывы жалуются на нехватку нового контента (две трети игры — заметно переработанные зоны из прошлых частей) или на высокую сложность (вернее, на наличие сложности как таковой), так что особых сомнений в успешности возвращения во времена классики уже не осталось.

Но если вы уже успели поиграть в Sonic Mania, то всё равно расскажите нам, дожидающимся отложенного на две недели PC-релиза: как оно?

 
 
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Видео Sonic Mania (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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