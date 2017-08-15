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Раздача Deadlight: Director’s Cut и необычная распродажа в GOG

И вновь сайт GOG использует халяву, чтобы заманить геймеров на распродажу. На сей раз роль бесплатного подарка для посетителей магазина стал 2D-экшен про зомби-апокалипсис и упор на драматичное повествование, созданный студией Tequila Works — Deadlight: Director's Cut. Получить игру можно по этой ссылке.

Что до внеочередной распродажи, то она несколько отличается от того, что мы привыкли видеть у GOG и других магазинов. Мода на лутбоксы добралась и досюда: за 100 рублей вам предлагают купить «Пиньяту», содержащую случайную игру. Стоимость спрятанных внутри проектов колеблется от 150 до 780 рублей, так что хотя бы 33% экономии вы получите обязательно. Но вот понравится ли вам выпавшее случайным образом творение? Прекрасное развлечение для любителей азарта, короче.

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Темы
 
Deadlight: Director's Cut (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 19 декабря 2012 годаРецензия на игру Deadlight
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