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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Майкл Шин и Дэвид Теннант получили главные роли в «Благих знамениях»

Издание Variety сообщает, что попавшая под крыло потокового сервиса Amazon экранизация «Благих знамений» сэра Терри Пратчетта и Нила Геймана наконец обзавелась исполнителями главных ролей — спасителей мира сыграют прекрасные джентльмены Майкл Шин («Мастера секса») и Дэвид Теннант («Джессика Джонс»).

События шестисерийного комедийного фэнтези перенесены в 2018 год. В центре невероятной истории — демон Кроули (Теннант) и ангел Азирафель (Шин), которые, узнав о надвигающемся конце света, решают его предотвратить, потому что очень уж им нравиться жить на Земле.

Сценаристом и шоураннером мини-сериала значится Нил Гейман («Американские боги»); он же выступает исполнительным продюсером наряду с Крисом Сассмэном («Дрянь»), Робом Уилкинсом, Кэролайн Скиннер («Доктор Кто») и Родом Брауном («Опочтарение»). Производственным процессом занимаются BBC Studios, Narrativa и The Black Corporation.

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Благие знамения
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