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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Майкл Дуглас и Алан Аркин снимутся в комедии Чака Лорри

Потоковый сервис Netflix запускает в производство 10-серийную однокамерную комедию «Метод Комински» от мастера ситкомов CBS Чака Лорри («Два с половиной человека», «Теория большого взрыва», «Мамочка»). Главные роли в сериале исполнят Майкл Дуглас («Человек-муравей») и Алан Аркин («Операция „Арго“»).

Это полная забавных происшествий история о многолетней дружбе знаменитого голливудского преподавателя актёрского мастерства Сэнди Комински (Дуглас), в прошлом пережившего яркий, но короткий миг славы, и его многострадального агента Нормана (Аркин).

Чак Лорри выступает главным сценаристом сериала, а также числится исполнительным продюсером наравне с Майклом Дугласом. Производственным процессом заведуют Warner Bros. TV и Chuck Lorre Prods.

Премьера первого совместного проекта Лорри и Netflix — 20-серийной комедии о торговцах марихуаной «Бессвязный» — выходит 25 августа.

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Метод Комински
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