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Премьеры 17 августа 2017 года: «Телохранитель киллера», «Эмоджи фильм» и другие

В премьерах фильмов 17 августа 2017 года главная роль отведена криминальной комедии «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном. Вдобавок на неделе стартуют как бы комедии «Эмоджи фильм» и «Бабушка лёгкого поведения» и ужастик «Над глубиной: Хроника выживания». В малых премьерах значатся триллер «Клятва», драма «Призраки Исмаэля», а ещё комедии «Графомафия» и «Сусана, ты меня убиваешь».

Большие премьеры 17 августа 2017 года

 
17 августа
Телохранитель киллера
Режиссёр Патрик Хьюз В ролях Элоди Юнг, Райан Рейнольдс, Сэмюэль Л. Джексон, Сальма Хайек, Гэри Олдман, Кирсти Митчелл, Хоаким ди Алмейда
Томаты 46% Metacritic 55% IMDb 7,1

«Телохранитель киллера» явно хочет сыграть на поле «Дэдпула»; но не имея за душой весомого комиксоидного багажа, может нарваться на крупные неприятности. Экшен-комедия с грубым юмором хорошо смотрится в формате трейлеров, где на видеоряд можно наложить известную песню Уитни Хьюстон и создать иллюзию пародии на жанр. А что будет в кино?

Фильм уже получает пинки от критиков за то, что слишком рассчитывает на обаяние двух ведущих мужиков — болтливого наёмника и директора «Щ.И.Т.». А всё остальное — на уровне среднестатистического боевика, извините, девяностых годов. Дескать, глупых стереотипов больше, чем глупых шуток.

С другой стороны, никто не говорит, что химия между Рейнольдсом и Джексоном не работает, а это уже приличный плюс. И вроде бы кино прекрасно осознаёт свой скромный калибр и не пытается казаться чем-то большим.

Похоже, «Телохранитель киллера» — один из тех случаев, когда нужно твёрдо понимать, с чем имеешь дело, чтобы не питать ложных надежд.

 
 
 
17 августа
Эмоджи фильм
Режиссёр Энтони Леондис В ролях Ти-Джей Миллер, Джеймс Корден, Илана Глейзер
Критиканство 35% Томаты 8% Metacritic 12% IMDb 1,8

«Эмоджи фильм», разумеется, никакой не мультик, а воплощение всего плохого, что сейчас есть в киностудии Sony. Зависть и жадность в одном сосуде: завидуют, естественно, «Миньонам», а жадность ни в каких объяснениях не нуждается. Хотя до какой степени нужно быть алчным, чтобы задушить любые проявления здравомыслия? Видимо, очень.

С самого начала идея экранизация иконок казалась невероятно идиотской. Если бы «Эмоджи фильм» действительно получился хорошим, зрители бы умирали в кинотеатрах от удивления. Но чуда не произошло, его и не могло произойти, иначе вселенная устроила бы второй Большой взрыв.

Естественно, мультфильм рассчитан исключительно на детей — только они могут вытерпеть 86 минут глупости и не удавиться со скуки. Взрослым это явно противопоказано. Впрочем, наверняка одним просмотром можно искупить парочку смертных грехов — не самых тяжких, но измену или чревоугодие, скорее всего, покроете.

Чистилище ждёт создателей «Эмоджи фильма».

 
 
 
17 августа
Бабушка лёгкого поведения
Режиссёр Марюс Вайсберг В ролях Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Владимир Толоконников, Евгений Герчаков, Наталья Бардо
Критиканство 67%

Отечественная комедия с убойным в плохом смысле слова названием «Бабушка лёгкого поведения» — очередная киноработа Марюса Вайсберга, в прошлом году подарившего зрителям ещё один юмористический «хит» под названием «Жених».

Название уже должно вызвать у потенциальных зрителей сомнения в целесообразности похода в кинотеатр. А кому этого мало — может ознакомиться с синопсисом. Главный герой Саня по прозвищу Трансформер (!) — талантливый аферист, прикинувшийся дамой в годах. Скрываясь в образе бабули от бандитов, он знакомится с любовью всей своей жизни, которую играет певица и, как оказалось, актриса Глюкоза.

Вайсберг и не скрывает, что вдохновлялся известнейшими кинокартинами в жанре переодевания, — в общем, налицо «Тутси» и «Миссис Даутфайр» в одном флаконе. Но откровенное подражание и едва ли не под копирку переснятые из былых кинохитов сцены, по мнению режиссёра, не мешают его творению быть самостоятельным и оригинальным продуктом. Прав он или нет, судить, конечно, зрителю, рискнувшему пойти на этот фильм в кино.

 
 
 
17 августа
Над глубиной: Хроника выживания
Режиссёр Геральд Расционато В ролях Меган Пета Хилл, Джоэл Хоган, Сьюзанн Дервиш-Али, Пит Вэлли, Тара Врэйт, Марк Фелл, Джош Поттхофф
Критиканство 20% IMDb 4,4

Очередная холодящая кровь история о глубоководных опасностях — на сей раз от малоизвестного режиссёра-сценариста Геральда Расционато. Аквахоррор Cage Dive в отечественном прокате получил куда более пространное название «Над глубиной: Хроника выживания».

Триллер о людях и акулах нисколько не претендует на то, чтобы стать новым словом в жанре. Сюжет стандартен до зубовного скрежета: компания друзей отправляется в Австралию ради съёмок видеосюжета для телешоу о белых акулах. Само собой, перепадёт всем любителям экстрима, вторгнувшимся в родную стихию гигантских хищников.

Наверное, единственной загадкой кинокартины может стать то, как много кровищи выхлестнется на экран и сколько оторванных конечностей зрители насчитают за время развития сюжета.

 
 

Малые премьеры 17 августа 2017 года

 
17 августа
Графомафия
Режиссёр Владимир Зайкин, Эдуард Радзюкевич В ролях Аристарх Венес, Гоша Куценко, Даниил Спиваковский, Станислав Дужников, Эдуард Радзюкевич, Юрий Стоянов, Дарья Екамасова

«Даёшь географическое разнообразие!» — такой лозунг подойдёт малым премьерам 17 августа 2017 года. И опять-таки разнообразия ради их список открывает российская лента.

Увы, на этом позитивные новости заканчиваются — по крайней мере в данном конкретном анонсе. Главные герои — не графы-мафиози, а графоманы-недотёпы. А ещё настоящий писатель, коварная книгоиздательница и не ценящий её коварных усилий сын. Оценить уровень местной оригинальности можно уже по слогану — «Цена успеха».

При этом «Графомафия» — самая крупная из малых премьер недели: у неё примерно 200 кинотеатров (у других в два, а то и в четыре раза меньше). Однако её путь на большой экран не был лёгким: производство стартовало ещё в 2014 году, но приостановилось в 2015-м, менялся сценарий, добавлялись музыкальные номера. Помогло ли это — большой вопрос: на «Критиканстве» у фильма пока нет ни одной рецензии.

 
 
 
17 августа
Клятва
Режиссёр Бальтасар Кормакур В ролях Гера Хилмар, Бальтасар Кормакур, Торстейнн Бахман, Ингвар Эггерт Сигурёссон, Джои Йоханнссон, Торстейнн Гуннарссон, Бьярки Тор
Критиканство 80% IMDb 7,0

А вот это уже экзотика — фильм родом из Исландии. Причём у себя дома он стал самым успешным по сборам за весь 2016 год. Даже от названия веет диковинностью — в оригинале «Клятва» именуется Eiðurinn.

Но когда дело доходит до сюжета, уровень необычности снижается и здесь. Синопсис вкратце: отец хочет защитить дочь от дурного, но сам проваливается в криминал. Хирург против наркоторговцев. Причём с добавочной драмой в виде расклада «Хотел как лучше, а получилось…»

Здешний человек-оркестр — Бальтасар Кормакур: он режиссёр, один из двух сценаристов и исполнитель главной роли. А ещё главный получатель шишек: ему достаются упрёки и за клише, и за его актёрскую игру (мол, маловато эмоций, скучно смотреть), и даже за продакт-плейсмент (дескать, подаётся прям в лоб, прямолинейно и навязчиво).

Но при этом фильм таки в фаворитах недели. Например, на «Томатах» у него всего три рецензии — зато все положительные; а зрители выставили солидные 89%. «Клятву» хвалят за мрачность, напряжённость, постановку, операторскую работу, исполнение главной женской роли. Плюс фильм не без успеха покатался по кинофестивалям: да, награды у него сугубо домашние, но пара номинаций добыты и за границей — в Сен-Себастьяне и Эдинбурге.

 
 
 
17 августа
Призраки Исмаэля
Режиссёр Арно Деплешен В ролях Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур, Луи Гаррель, Матьё Амальрик, Альба Рорвахер, Ипполит Жирардо, Самир Гесми
Критиканство 34% Томаты 61% Metacritic 57% IMDb 5,8

А эту ленту назвать фаворитом не получилось бы даже на безрыбье — несмотря на то что она открывала 70-й Каннский кинофестиваль и сияет звёздами в кастинг-листе. Критики злословят, что козырная роль на фестивале выпала фильму не потому что он хороший, а потому что он французский. Его ругают за несбалансированность, мешанину жанров, мелодраматизм на грани бразильского «мыла». Мол, и актёры замечательные, и даже режиссёр ничего так — но сценарий совсем плох: в нём куча побочных историй, флэшбеков, путаных ночных кошмаров, есть вставки фильма внутри фильма; попытки нагнетания напряжения выглядят вымученными; штампы выпрыгивают отовсюду.

Кстати, о режиссёре. По словам посмотревших, «Призраки Исмаэля» не просто похож на другие ленты Арно Деплешена, а пестрит прямыми отсылками: совпадают имена и факты. Похоже, в наши дни каждый хочет выстроить свою кинематографическую вселенную — на сей раз с артхаусом и французскостью.

 
 
 
17 августа
Сусана, ты меня убиваешь
Режиссёр Роберто Снейдер В ролях Гаэль Гарсия Берналь, Вероника Эчеги, Эшли Хиншок, Джейдин Вонг, Бьорн Харальдссон Хлинур, Адам Хуртиг, Барбара Гаррик
Критиканство 55% Томаты 75% Metacritic 50% IMDb 6,9

Завершает наш обзор премьер фильмов 17 августа 2017 года мексикано-канадская драма-комедия про жену-беглянку. Но в отличие от героя «Призраков Исмаэля», здешний покинутый мачо не пассивно горюет, а деятельно отправляется на поиски.

Если что, характеристикой «мачо» наградили героя не мы, а его жена. Но с мачизмом-то тут и проблема: да, Элихио красив, обаятелен и исправно волочится за женщинами — но до описанного в книге брутального магнетизма недотягивает. Критики сетуют на мискаст: по их словам, играет-то Гаэль Гарсия Берналь хорошо, но типаж не тот — и хоть ты тресни. А ведь именно мачизм является одним из сюжетных столпов, без которого обоснования начинают сыпаться.

Есть к сценарию и другая претензия: многие шутки основаны на стереотипах и пренебрежительном отношении американцев к мексиканцам. Нет, про трамповскую стену пошутить вроде не успели — возможно, потому что книга-первоисточник «Пустынные города» за авторством Хосе Агустина была написана аж в 1982 году.

Для режиссёра-сценариста Роберто Снейдера это всего третий полнометражный фильм — и похоже, самый неудачный. Но ни в коем случае не аутсайдер недели: на это сомнительное звание есть куда более достойные претенденты.

 
 
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Превью Телохранитель киллера Эмоджи фильм Бабушка лёгкого поведения Над глубиной: Хроника выживания Графомафия Клятва Сусана, ты меня убиваешь Призраки Исмаэля
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