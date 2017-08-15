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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Онлайн-игру Secret World Legends превратят в сериал

Популярная многопользовательская ролевая онлайн-игра The Secret World, в этом году перезапущенная норвежской студией-основательницей Funcom под названием Secret World Legends, отправляется на малые экраны. Многосерийную экранизацию «Тайный мир» курирует продюсерская компания Джонни Деппа Infinitum Nihil в сотрудничестве с G4C Innovation.

Многосерийное городское фэнтези расскажет о войне за мировое господство между иллюминатами, тамплиерами и тайной организацией «Дракон». В центре событий — команда необычных агентов под прикрытием, которым приходиться биться против сверхъестественных существ, знакомых нам по старинным легендам и современным конспирологическим теориям. Герои могут перемещаться между обычным миром и другими измерениями, включая ад и подземные города.

Сценарием займутся Джеймс В. Харт («Череп и кости»), Джейк Харт и Пэм Визи («C.S.I.: Киберпространство»). Последняя назначена шоураннером проекта, а также его исполнительным продюсером наряду с Деппом, Кристи Дембровски («Хранитель времени»), Сэмом Саркаром и Гудрун Гиддингс. Канал проекту пока не подыскали.

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Тайный мир
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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