Онлайн-игру Secret World Legends превратят в сериал

Популярная многопользовательская ролевая онлайн-игра The Secret World, в этом году перезапущенная норвежской студией-основательницей Funcom под названием Secret World Legends, отправляется на малые экраны. Многосерийную экранизацию «Тайный мир» курирует продюсерская компания Джонни Деппа Infinitum Nihil в сотрудничестве с G4C Innovation.

Многосерийное городское фэнтези расскажет о войне за мировое господство между иллюминатами, тамплиерами и тайной организацией «Дракон». В центре событий — команда необычных агентов под прикрытием, которым приходиться биться против сверхъестественных существ, знакомых нам по старинным легендам и современным конспирологическим теориям. Герои могут перемещаться между обычным миром и другими измерениями, включая ад и подземные города.

Сценарием займутся Джеймс В. Харт («Череп и кости»), Джейк Харт и Пэм Визи («C.S.I.: Киберпространство»). Последняя назначена шоураннером проекта, а также его исполнительным продюсером наряду с Деппом, Кристи Дембровски («Хранитель времени»), Сэмом Саркаром и Гудрун Гиддингс. Канал проекту пока не подыскали.