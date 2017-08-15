Call of Duty: WWII — трейлер и даты закрытого бета-тестирования

Шутер Call of Duty: WWII обзавёлся новым зрелищным трейлером, посвящённым мультиплееру этой игры. А если точнее — зарытому бета-тесту, приглашение на участие в котором выдаётся за предзаказ.

Владельцы PS4 смогут подключиться к тестированию игры уже 25 августа, в то время как пользователям Xbox One придётся подождать до 1 сентября. Закончится же консольное тестирование 4 сентября. Когда закрытый бета-тест доберётся до PC до сих пор неизвестно. Будут ли студия Sledgehammer Games и издательство Activision проводить открытое тестирование вслед за закрытым — тоже.

На случай, если вы его ещё не видели: другой мультиплеерный трейлер Call of Duty: WWII: