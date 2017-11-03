«Тада-кун не влюбляется» — анонс аниме от авторов «Ежемесячного сёдзё Нодзаки-куна»

Сэйю

Мицуёщи Тада Юичи Накамура Грей Фуллбастер в «Фэйри Тэйл», Тоёхиса Щимазу в «Бродягах»

Ученик второго класса старшей школы, член фотоклуба. Работает на полставки в кафе дедушки и хочет стать оператором, как и его покойный отец. Мало разговаривает, но при этом заботиться о своих друзьях.

Ученица второго класса старшей школы, зеленоглазая блондинка из Люксембурга. У неё добрый, смирный характер и прекрасная улыбка. Любит одну японскую историческую драму.

Каору Идзюин Мамору Мияно Лайт Ягами в «Тетради смерти», Ринтаро Окабе в «Вратах Штейна»

Друг детства Тады, член фотоклуба. Когда молчит кажется клёвым и привлекательным, но это бывает редко. Наследник очень старого ресторана в Гинзе, прекрасный повар.

Александра Магритт Щино Щимодзи Акари Оозора в «Идол, действуй!», Тору Миямаэ в «Сейрен»

Ещё одна ученица по обмену, приехавшая вместе с Терезой из Люксембурга, рыжая, с прекрасным чувством стиля. Они с Терезой подруги детства, и Александра сделает что угодно, лишь бы её защитить.

Хадзиме Судзамото Юичиро Умехара Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W»

Старшеклассник, президент фотоклуба. Умён, хорошо учиться, хорошо фотографирует, но при этом всегда прямо говорит, что у него на уме. Его мечта — заниматься эротической фотографией.

Хинако Хасегава Щизука Ищигами Стелла Вермиллион в «Благородстве худшего рыцаря», Икуми Мито в «Кухне Сомы»

Подруга детства Судзамото, член фотоклуба. Вступила в него частично по принуждению, потому что иначе клуб бы закрыли из-за нехватки членов. Отличница, которая может безупречно выполнить любую задачу. Заплетает свои длинные волосы в косу.

Единственный ученик первого класса старшей школы в фотоклубе. Немного похож на девочку, свою чёлку закрепляет заколкой. Ходил в ту же среднюю школу, что и Тада, и очень его уважает.