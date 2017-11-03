 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Super Mario Odyssey Новости ретро-игр — лучшее за неделю Новости игр — лучшее за неделю Electronic Arts закрыло студию Visceral Games Mystery World Dizzy выйдет на картриджах уже в феврале 2018-го
1
АНИМЕ
 
Первоисточники: www.animatetimes.comwww.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Тада-кун не влюбляется» — анонс аниме от авторов «Ежемесячного сёдзё Нодзаки-куна»

Студия Doga Kobo раскрыла производство оригинального телевизионного ромкома «Тада-кун не влюбляется» (Tada-kun wa Koi wo Shinai), намеченного к выходу на следующий год. Работает над ним авторский состав другого известного сериала студии — «Ежемесячного сёдзё Нодзаки-куна».

Старшеклассник Мицуёщи Тада, мечтающий стать профессиональным фотографом, однажды отправляется снимать цветущую сакуру. Но встречает Терезу Вагнер — девушку из Люксембурга, приехавшую в Японию учиться. Тереза отстала от своего компаньона и потерялась в незнакомом городе в чужой стране. Чтобы помочь несчастной девушке, Мисуёщи приводит её в кафе его деда, в котором он подрабатывает...

Авторы
Режиссёр Мицуе Ямазаки «Ежемесячное сёдзё Нодзаки-куна», «Хаккэндэн: Удивительная сказка о восьмерых псах с востока»
Сценарист Ёщико Ханамура «Ежемесячное сёдзё Нодзаки-куна», «Алый осколок»
Дизайнер персонажей Дзюничиро Танигучи «Ежемесячное сёдзё Нодзаки-куна», «Школа-тюрьма»
Композитор Юкари Хащимото «Ежемесячное сёдзё Нодзаки-куна», «Торадора!»
Студия Doga Kobo

Сэйю
Мицуёщи Тада Юичи Накамура Грей Фуллбастер в «Фэйри Тэйл», Тоёхиса Щимазу в «Бродягах»
Ученик второго класса старшей школы, член фотоклуба. Работает на полставки в кафе дедушки и хочет стать оператором, как и его покойный отец. Мало разговаривает, но при этом заботиться о своих друзьях.
Тереза Вагнер Манака Ивами Айра Миямото в «Луна прекрасна», Лакшеш в «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?»
Ученица второго класса старшей школы, зеленоглазая блондинка из Люксембурга. У неё добрый, смирный характер и прекрасная улыбка. Любит одну японскую историческую драму.
Каору Идзюин Мамору Мияно Лайт Ягами в «Тетради смерти», Ринтаро Окабе в «Вратах Штейна»
Друг детства Тады, член фотоклуба. Когда молчит кажется клёвым и привлекательным, но это бывает редко. Наследник очень старого ресторана в Гинзе, прекрасный повар.
Александра Магритт Щино Щимодзи Акари Оозора в «Идол, действуй!», Тору Миямаэ в «Сейрен»
Ещё одна ученица по обмену, приехавшая вместе с Терезой из Люксембурга, рыжая, с прекрасным чувством стиля. Они с Терезой подруги детства, и Александра сделает что угодно, лишь бы её защитить.
Хадзиме Судзамото Юичиро Умехара Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W»
Старшеклассник, президент фотоклуба. Умён, хорошо учиться, хорошо фотографирует, но при этом всегда прямо говорит, что у него на уме. Его мечта — заниматься эротической фотографией.
Хинако Хасегава Щизука Ищигами Стелла Вермиллион в «Благородстве худшего рыцаря», Икуми Мито в «Кухне Сомы»
Подруга детства Судзамото, член фотоклуба. Вступила в него частично по принуждению, потому что иначе клуб бы закрыли из-за нехватки членов. Отличница, которая может безупречно выполнить любую задачу. Заплетает свои длинные волосы в косу.
Гентаро Ямащита Хиро Щимоно Акихиса Ёщии в «Дураке, тестах и призванных существах», Конни Спрингер в «Атаке на Титана»
Единственный ученик первого класса старшей школы в фотоклубе. Немного похож на девочку, свою чёлку закрепляет заколкой. Ходил в ту же среднюю школу, что и Тада, и очень его уважает.
Юи Тада Инори Минасе Рем в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире», Гестия в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?»
Ученица второго класса средней школы, младшая сестра Мицуёщи. Жизнерадостная девочка с чёрными волосами и стрижкой-каре. Любит читать детективы.
1 Обсудить
Темы
 
Тада-кун не влюбляется (Tada-kun wa Koi o Shinai)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино «Отряд самоубийц» — Подкаст на колёсах
 
Кино Подкаст на колёсах. «Kingsman: Золотое кольцо»
 
ЕВА-159: Прямая трансляция
 
Кино Рецензии и отзывы на фильм «Призрак в доспехах»
 
Кино Тизер мультфильма «Хороший динозавр»
 
Кино Диснеевский тройничок: «Красавица и Чудовище», геи и Милонов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика