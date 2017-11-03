«Тада-кун не влюбляется» — анонс аниме от авторов «Ежемесячного сёдзё Нодзаки-куна»

Студия Doga Kobo раскрыла производство оригинального телевизионного ромкома «Тада-кун не влюбляется» (Tada-kun wa Koi wo Shinai), намеченного к выходу на следующий год. Работает над ним авторский состав другого известного сериала студии — «Ежемесячного сёдзё Нодзаки-куна».
Старшеклассник Мицуёщи Тада, мечтающий стать профессиональным фотографом, однажды отправляется снимать цветущую сакуру. Но встречает Терезу Вагнер — девушку из Люксембурга, приехавшую в Японию учиться. Тереза отстала от своего компаньона и потерялась в незнакомом городе в чужой стране. Чтобы помочь несчастной девушке, Мисуёщи приводит её в кафе его деда, в котором он подрабатывает...
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Авторы
|Режиссёр
|Мицуе Ямазаки
|«Ежемесячное сёдзё Нодзаки-куна», «Хаккэндэн: Удивительная сказка о восьмерых псах с востока»
|Сценарист
|Ёщико Ханамура
|«Ежемесячное сёдзё Нодзаки-куна», «Алый осколок»
|Дизайнер персонажей
|Дзюничиро Танигучи
|«Ежемесячное сёдзё Нодзаки-куна», «Школа-тюрьма»
|Композитор
|Юкари Хащимото
|«Ежемесячное сёдзё Нодзаки-куна», «Торадора!»
|Студия
|Doga Kobo
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Сэйю
|Мицуёщи Тада
|Юичи Накамура
|Грей Фуллбастер в «Фэйри Тэйл», Тоёхиса Щимазу в «Бродягах»
|Ученик второго класса старшей школы, член фотоклуба. Работает на полставки в кафе дедушки и хочет стать оператором, как и его покойный отец. Мало разговаривает, но при этом заботиться о своих друзьях.
|Тереза Вагнер
|Манака Ивами
|Айра Миямото в «Луна прекрасна», Лакшеш в «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?»
|Ученица второго класса старшей школы, зеленоглазая блондинка из Люксембурга. У неё добрый, смирный характер и прекрасная улыбка. Любит одну японскую историческую драму.
|Каору Идзюин
|Мамору Мияно
|Лайт Ягами в «Тетради смерти», Ринтаро Окабе в «Вратах Штейна»
|Друг детства Тады, член фотоклуба. Когда молчит кажется клёвым и привлекательным, но это бывает редко. Наследник очень старого ресторана в Гинзе, прекрасный повар.
|Александра Магритт
|Щино Щимодзи
|Акари Оозора в «Идол, действуй!», Тору Миямаэ в «Сейрен»
|Ещё одна ученица по обмену, приехавшая вместе с Терезой из Люксембурга, рыжая, с прекрасным чувством стиля. Они с Терезой подруги детства, и Александра сделает что угодно, лишь бы её защитить.
|Хадзиме Судзамото
|Юичиро Умехара
|Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W»
|Старшеклассник, президент фотоклуба. Умён, хорошо учиться, хорошо фотографирует, но при этом всегда прямо говорит, что у него на уме. Его мечта — заниматься эротической фотографией.
|Хинако Хасегава
|Щизука Ищигами
|Стелла Вермиллион в «Благородстве худшего рыцаря», Икуми Мито в «Кухне Сомы»
|Подруга детства Судзамото, член фотоклуба. Вступила в него частично по принуждению, потому что иначе клуб бы закрыли из-за нехватки членов. Отличница, которая может безупречно выполнить любую задачу. Заплетает свои длинные волосы в косу.
|Гентаро Ямащита
|Хиро Щимоно
|Акихиса Ёщии в «Дураке, тестах и призванных существах», Конни Спрингер в «Атаке на Титана»
|Единственный ученик первого класса старшей школы в фотоклубе. Немного похож на девочку, свою чёлку закрепляет заколкой. Ходил в ту же среднюю школу, что и Тада, и очень его уважает.
|Юи Тада
|Инори Минасе
|Рем в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире», Гестия в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?»
|Ученица второго класса средней школы, младшая сестра Мицуёщи. Жизнерадостная девочка с чёрными волосами и стрижкой-каре. Любит читать детективы.