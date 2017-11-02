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Авторы Eve: Valkyrie завязывают с созданием VR-игр

От хорошей новости из стана VR — к плохой новости из стана VR. Издательство CCP, известное своей непотопляемой космической MMO Eve Online и входившее в число студий, начавших поддержку VR-шлемов с самого их появления, объявило о прекращении работы над новыми VR-играми и по пути избавилось от двух из пяти своих студий (одну студию постигло закрытие, вторую — продажа).

Что занятно, дело вовсе не в провале изданных CCP VR-творений. Как минимум Eve: Valkyrie и Sparc пользовались достаточным успехом, чтобы лондонская студия CCP продолжала их поддержку и впредь. Но вот в разработке новых VR-игр издательство смысла не видит — по крайней мере на данный момент, пока VR-рынок остаётся слишком нишевым. Особенно по сравнению с PC и мобильными секторами, на которых CCP и планирует сконцентрировать своё внимание.

Меж тем PC-версия сетевого спортивного симулятора Sparc поступит в продажу уже 16 ноября. И что особенно приятно, владельцам версии для PlayStation VR позволят состязаться с обладателями PC-копий.

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Темы
 
EVE: Valkyrie (PC, PlayStation 4) Sparc (PC, PlayStation 4)
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