Blood & Truth — анонс зрелищного экшена для PlayStation VR

Приятно видеть, что Sony не забрасывает PlayStation VR так, как это случалось с другими многообещающими начинаниями издателя. Уже несколько конференций подряд изрядная часть анонсов посвящена именно VR-проектам — преимущественно мелким, но всё-таки. Но мы обо всех этих проектах писать не будем — не хотим вас излишне утомлять. Лучше выделим один, тот, что сильнее всего походит на полноценный крупнобюджетный эксклюзив, в которых PS VR так нуждается, — Blood & Truth.

Blood & Truth создаётся силами SCE London Studio, на старте продаж PS VR выпустившей платный сборник технодемок под названием PlayStation VR Worlds. Был на том сборнике целый один проект, напоминавший небольшую демку полноценного экшена, — London Heist. Именно его команда и взяла за основу при разработке своей новой игры.

Но если London Heist была небольшой историей, вдохновлённой британскими гангстерскими фильмами типа «Большого куша», то Blood & Truth вдохновляется многочисленными голливудскими боевиками и обещает подарить игрокам куда больше разнообразных ситуаций и возможностей.

Трейлер:

Интервью с разработчиками: