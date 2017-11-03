«Бродячие псы литературы: Мёртвое яблоко» — трейлер и синопсис

Полнометражное продолжение известного франчайза «Бродячие псы литературы: Мёртвое яблоко» (Bungo Stray Dogs: Dead Apple) получило первый трейлер, дату выхода в японский прокат (3 марта), одного нового сэйю Кадзую Накаи (Зоро в «Ван-Писе»), который озвучит Тацухико Щибусаву и синопсис.

По всему миру люди, наделённые необычными силами, совершают внезапные самоубийства. Во всех случаях свидетели рассказывают, что видели какой-то странный дым. По просьбе Анго Сакагучи «вооружённые детективы» отправляются проверять некоего Тацухико Щибусаву, тоже наделённого силами, называющего себя «коллекционером» и имеющего какое-то отношение к череде самоубийств.