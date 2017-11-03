Режиссёр «Остаться в живых», «Побега» и «Агентов Щ.И.Т.» Бобби Рот активно участвует в постановке российско-турецкого сериала «Султан моего сердца», одним из продюсеров которого числится Джаник Файзиев («Адмиралъ», «Легенда о Коловрате»).

События костюмированной шпионской мелодрамы разворачиваются в 20-е годы XIX века. Анна (Александра Никифорова) — дочь служащего русского посольства в Стамбуле — случайно знакомится с османским султаном Махмудом II (Али Эрсан Дуру). Под влиянием крайне неблагоприятных обстоятельств девушка вынуждена переехать во дворец, дабы обучать государевых детей и — по принуждению — шпионить за султаном. Ситуация усугубляется тем, что в скором времени между Махмудом и Анной вспыхивают сильные чувства.

Рот занял должность креативного супервайзера, снял несколько первых эпизодов и контролирует общий процесс производства. Он так охарактеризовал проект:

Это классическая история, и описанные в ней конфликты знакомы любому зрителю в любой стране. Особенно мне нравятся два центральных персонажа.

Многосерийная мелодрама предназначена для трансляции на «Первом» канале и международной дистрибуции. За производственный процесс отвечают российская «Киностудия КИТ» (в составе «Газпром-медиа») и турецкая Maya Productions. Съёмки 24-серийного проекта в полном разгаре.