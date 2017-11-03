Успехи Super Mario Odyssey и SNES Mini

Как и следовало ожидать, платформер Super Mario Odyssey ждал успех не только среди критиков, но и у покупателей. Продажи игры по миру перевалили отметку в 2 миллиона экземпляров всего за три дня, из которых в Японии было продано то ли 462 тысячи (согласно Media Create), то ли 511 (если верить Famitsu). Ну а за пять дней продажи достигли 1,1 миллиона в одной лишь США. В итоге новое приключение Марио стало самым быстро продаваемым в истории игр о маскоте Nintendo как в США, так и в Европе.

На этом данные об успехах Nintendo не останавливаются: издательство также похвалилось продажами SNES Mini, перевалившими за 2 миллиона (релиз системы, напоминаем, состоялся 29 сентября в США с Европой и 5 октября — в Японии).

Ну а завершим мы эту новость публикацией нового рекламного ролика Nintendo Switch — системы, разработкой игр для которой занимается более трёх сотен студий: