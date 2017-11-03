 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Paris Games Week 2017 — конференция Sony в прямом эфире Новости ретро-игр — лучшее за неделю Star Wars Battlefront II — трейлер сюжетной кампании Destiny 2 — интервью с продюсером Джаредом Бербахом Лучшее аниме лета 2017 — голосование
ИГРЫ
 
Первоисточники: www.nintendo.co.jpwww.famitsu.comwww.dualshockers.com Прямая ссылка на новость:

Успехи Super Mario Odyssey и SNES Mini

Как и следовало ожидать, платформер Super Mario Odyssey ждал успех не только среди критиков, но и у покупателей. Продажи игры по миру перевалили отметку в 2 миллиона экземпляров всего за три дня, из которых в Японии было продано то ли 462 тысячи (согласно Media Create), то ли 511 (если верить Famitsu). Ну а за пять дней продажи достигли 1,1 миллиона в одной лишь США. В итоге новое приключение Марио стало самым быстро продаваемым в истории игр о маскоте Nintendo как в США, так и в Европе.

На этом данные об успехах Nintendo не останавливаются: издательство также похвалилось продажами SNES Mini, перевалившими за 2 миллиона (релиз системы, напоминаем, состоялся 29 сентября в США с Европой и 5 октября — в Японии).

Ну а завершим мы эту новость публикацией нового рекламного ролика Nintendo Switch — системы, разработкой игр для которой занимается более трёх сотен студий:

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Super Mario Odyssey (Nintendo Switch)
 30 октябряРецензия и отзывы на игру Super Mario Odyssey 27 октябряВысокие оценки Super Mario Odyssey, Assassin’s Creed: Origins и Wolfenstein II: The New Colossus
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Высокие оценки Super Mario Odyssey, Assassin’s Creed: Origins и Wolfenstein II: The New Colossus
 
Рецензия и отзывы на игру Super Mario Odyssey
 
Новые игры октября 2017: South Park: The Fractured But Whole, Super Mario Odyssey, Wolfenstein II и другие

Тоже интересно

 
Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7
 
Кино Экранизация комикса «Лобо» с новым сценаристом
 
Третий трейлер игры Mad Max
 
Кино Ченнинг Татум — Гамбит на десятилетку
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 233: Было ваше, стало наше
 
Кино Постер фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика