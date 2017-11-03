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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Сериал «Орвилл» обзавёлся вторым сезоном

Первый художественный сериал Сета Макфарлейна («Гриффины», «Американский папаша») миновала печальная судьба «Светлячка» — FOX продлил «Орвилл» на второй сезон. И дело, как утверждают, не столько в давней дружбе телеканала с мастером на все руки, а высокие рейтинги проекта.

Сериал, создателем, сценаристом и продюсером которого числится Макфарлейн, продемонстрировал очень мощный старт и надёжно закрепился в тройке самых высокорейтинговых драм этой осени. Общая аудитория каждого эпизода на всех платформах составляет свыше 10 млн человек при рейтинге 2,5 в демо «18–49» и с крайне высоким коэффициентом прироста за счёт отложенных просмотров. Таким образом, продление «Орвилла» на второй сезон было делом времени.

События научно-фантастической комедийной драмы разворачиваются в далёком будущем. Разношёрстная и не слишком дружная команда исследовательского звездолёта «Орвилл» бороздит космические просторы. Экипаж выполняет задания начальства, умудряясь вечно попадать в переделки.

Наряду с исполнителем главной роли Макфарлейном в сериале задействованы Эдрианн Палики, Чад Л. Коулмэн, Скотт Граймз, Марк Джексон, Питер Мэкон, Пенни Джонсон Джеральд и Джей Ли.

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