StarCraft II: Wings of Liberty становится бесплатной

Blizzard устроила очередной аттракцион невиданной щедрости. Помните, как незадолго до релиза StarCraft Remastered студия сделала бесплатной оригинальную версию стратегии StarCraft? Ну, теперь настал черёд StarCraft II.

С 14 ноября StarCraft II: Wings of Liberty станет совершенно бесплатной. И речь не о какой-нибудь обрезанной версии, подходящей исключительно для сетевых баталий, а о полной игре с её продолжительной кампанией за расу людей.

Что до тех игроков, у которых уже есть StarCraft II: Wings of Liberty, то им подарят вторую часть — StarCraft II: Heart of the Swarm. Если, конечно, у них нет и её — таким фанатам придётся обойтись без подарков.