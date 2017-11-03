Второй сезон «Охотников на троллей» обзавёлся датой выхода и трейлером — совместное творение Гильермо дель Торо, DreamWorks Animation и Netflix вернётся на телеэкраны 15 декабря.

События фэнтезийной саги разворачиваются в предместьях Аркадии, где живут Джим Лэйк и его друзья; однажды ребята узнают, что под их родным городом существует мир воюющих друг с другом троллей. Тринадцатисерийный второй сезон расскажет о том, как Джим ближе знакомится со вселенной троллей и готовится к битве со злобным правителем Тёмных земель, а его друзья пытаются поддерживать порядок в мире людей.

В состав актёров озвучивания второго сезона, куда вошли Рон Перлман, Келси Грэммер, Стивен Юн, Анжелика Хьюстон, Джонатан Хайд, Эми Ландекер и Чарли Сакстон, добавились Лина Хиди, Марк Хэмилл и Дэвид Брэдли.