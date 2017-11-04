Телеовощи. Выпуск 197: Заговор ТСЖ

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:44 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:22 —
|Новости
|00:42:20 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:55:39 —
|«Очень странные дела» — 2x01—03 (премьера сезона)
|01:18:33 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 1x07
|01:27:29 —
|«Последний кандидат» — 2x06
|01:31:22 —
|«Люцифер» — 3x05
|01:35:14 —
|«Булл» — 2x06
|01:39:13 —
|«Стартап» — 2x05
|01:47:38 —
|«Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» — 2x03
|01:54:14 —
|«Хорошее место» — 2x07
|01:56:51 —
|«Утиные истории» — 1x08
|01:59:21 —
|«Красный карлик» — 12x03
|02:00:57 —
|«Остров Харпера» — 1x10
|02:10:24 —
|«Рэй Донован» — 5x12 (впечатления Михаила)
|02:14:31 —
|«Банши» — 4x01—02 (впечатления Михаила)
|02:17:35 —
|«Готэм» — 4x01 (впечатления Ларисы и Юры)
|02:28:04 —
|«Супергёрл» — 2x01 (впечатления Юры)
|02:36:50 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 2x01 (впечатления Льва)
|02:45:02 —
|«Волчонок» — 6x19 (впечатления Юры)
|02:51:41 —
|«Декстер» — 1x01 (впечатления Ларисы)
|03:05:34 —
|Благодарим наших спонсоров
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