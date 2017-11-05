Новости аниме — лучшее за неделю

«Я люблю свою младшую сестру, но она мне не младшая сестра» — анонс — очередное пополнение расширенной вселенной младших сестрёнок.

«Тада-кун не влюбляется» — анонс аниме от авторов «Ежемесячного сёдзё Нодзаки-куна» — ромком про японского школьника и потерявшуюся иностранку.

«Рапсодия смертельного марша в другом мире» — авторы и сэйю — попаданцы — это, конечно, банальность, но данное аниме делают заслуженные люди.

«Воля!» — анонс третьего сезона — спортивные красавцы в плавках вернуться на телеэкраны этим летом, на радость фудзёси всего мира.

«Смертельные укусы» — сэйю, авторы и тизер — мохнатая школьница в нижнем белье против неведомого монстра.

В 2018 году у аниме снова появятся яйца — четыре новых короткометражки проекта «Яйцо аниме».

«Любовь похожа на прошедший дождь» — авторский состав и первый трейлер — грустная романтика про любовь школьницы к взрослому мужчине.

«Девушки сказаний» — сэйю и дата выхода — русской девочке сверхспособности даёт сказка «Репка». Интересно, какие?