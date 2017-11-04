 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Overwatch — короткометражка «Честь и слава», новая героиня и карта Новые игры ноября 2017: Call of Duty: WWII, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront II и другие The Last of Us Part II — второй трейлер Paris Games Week 2017 — конференция Sony в прямом эфире Рецензия и отзывы на игру South Park: The Fractured but Whole
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

В 2018 году у аниме снова появятся яйца

Официальный сайт спонсируемой японским правительством программы «Яйцо аниме» (Anime Tamago), ежегодного сборника короткометражек от аниматоров-новичков, работающих на серьёзных студиях, объявил рабочие названия, имена режиссёров и синопсисы всех четырёх фильмов, которые войдут в сборник 2018 года.

27-летний Юто Мацураба работает в отделе продаж крупного производителя игрушек, но на этой работе он не может следовать за своей мечтой и день за днём ощущает внутреннюю пустоту. Он даже отказался от девушки, которую любил с детства. Но однажды перед ним появляется Тайм-драйвер — робот, питаемый энергией мечты. Юто против воли затаскивают в кабину, где он встречает двенадцатилетнего себя.

Режиссёром фильма выступает Дзюничи Ямамото, работавший 3D-аниматором на «Твоём имени», производством занимаются две студии: IMAGICA Image Works и Robot

В детской комнате дома семьи Аманогава, что в районе Щичифукудзин, обитают пятеро энгимонов: Харуо (собачка из папье-маше), Кин-чан (бумажный воздушный шарик в форме золотой рыбки), Хебикура (бамбуковая змея), Шеф Дарума (кукла-неваляшка дарума) и Коуме (деревянная расписная кукла кокэси). Вместе они присматривают за детьми — Хими и Ямато. Но однажды откуда-то появляется незнакомый энгимон, Хими в погоне за ним выбегает из дома и пропадает. К огромному удивлению Ямато, Харуо и его друзья оживают, и все вместе они отправляются спасать Хими.

Режиссёром фильма станет Кодай Сато, работавший над 3D-анимацией в «Валврейве» и «Ярости Бахамута: Происхождении», а делают фильм опять две студии: Nanahoshi и Usagi.Ou.

В Молочном Городе неприятности: все животные, которые пьют молоко от компании «Милкинг» медленно превращаются в ленивых котов, потерявших всякую мотивацию. Оказывается, таким образом зловредный кот Милкинг планирует захватить весь мира. В это самое время тигр-ковбой Иппон, который раньше работал на ранчо Чарми, возвращается в Молочный Город после своих странствий. Он быстро понимает, что происходит, и вместе со своими друзьями решает спасти город.

Здесь режиссёром числится Щинноске Нумата, в чьём послужном списке «Японский фольклор 2», а за анимацию отвечает студия Tomason.

Шаут и Кранчи — «мусоровыбрасыватели», работающие исключительно ночью. Макина — шестнадцатилетняя ведьма, которая отправляется в мир людей и прибывает в Лондон, чтобы целый год учиться здесь быть «настоящей невестой». Но вместо этого Макина отыскивает Шаута и Кранчи и умоляет их выбросить её Ведьмовскую книгу. Ведь на самом деле она мечтает стать обычной девушкой, а книга ей в этом мешает. Однако настоящую Ведьмовскую книгу там просто не выкинешь...

Режиссёром этой короткометражки станет сам Щиничиро Ватанабе («Эксель-сага», «Быть героем»), а анимацию сделает студия Picona.

+ Обсудить
Темы
 
Яйцо аниме (Anime Tamago) Тайм-драйвер: Нарисованное будущее (TIME DRIVER: Bokura ga Kaita Mirai ) Энгимон (Engimon) Молочная паника: Двенадцать (Milky Panic twelve) Безумный полуночный путь (Midnight Crazy Trail)
 16 февраля 2016 годаАниме с яйцами 10 мартаНовые «Яйца аниме»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 58
 
Игры Обзор Nintendo Switch
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 65: Опасный
 
Лучшее и худшее аниме 2015 года — шорт-лист
 
Кино «Звёздные войны: Последние джедаи» — тизер-трейлер и постер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика