В 2018 году у аниме снова появятся яйца

Официальный сайт спонсируемой японским правительством программы «Яйцо аниме» (Anime Tamago), ежегодного сборника короткометражек от аниматоров-новичков, работающих на серьёзных студиях, объявил рабочие названия, имена режиссёров и синопсисы всех четырёх фильмов, которые войдут в сборник 2018 года.

«Тайм-драйвер: Нарисованное будущее» (TIME DRIVER: Bokura ga Kaita Mirai).

27-летний Юто Мацураба работает в отделе продаж крупного производителя игрушек, но на этой работе он не может следовать за своей мечтой и день за днём ощущает внутреннюю пустоту. Он даже отказался от девушки, которую любил с детства. Но однажды перед ним появляется Тайм-драйвер — робот, питаемый энергией мечты. Юто против воли затаскивают в кабину, где он встречает двенадцатилетнего себя.

Режиссёром фильма выступает Дзюничи Ямамото, работавший 3D-аниматором на «Твоём имени», производством занимаются две студии: IMAGICA Image Works и Robot.

В детской комнате дома семьи Аманогава, что в районе Щичифукудзин, обитают пятеро энгимонов: Харуо (собачка из папье-маше), Кин-чан (бумажный воздушный шарик в форме золотой рыбки), Хебикура (бамбуковая змея), Шеф Дарума (кукла-неваляшка дарума) и Коуме (деревянная расписная кукла кокэси). Вместе они присматривают за детьми — Хими и Ямато. Но однажды откуда-то появляется незнакомый энгимон, Хими в погоне за ним выбегает из дома и пропадает. К огромному удивлению Ямато, Харуо и его друзья оживают, и все вместе они отправляются спасать Хими.

Режиссёром фильма станет Кодай Сато, работавший над 3D-анимацией в «Валврейве» и «Ярости Бахамута: Происхождении», а делают фильм опять две студии: Nanahoshi и Usagi.Ou.

В Молочном Городе неприятности: все животные, которые пьют молоко от компании «Милкинг» медленно превращаются в ленивых котов, потерявших всякую мотивацию. Оказывается, таким образом зловредный кот Милкинг планирует захватить весь мира. В это самое время тигр-ковбой Иппон, который раньше работал на ранчо Чарми, возвращается в Молочный Город после своих странствий. Он быстро понимает, что происходит, и вместе со своими друзьями решает спасти город.

Здесь режиссёром числится Щинноске Нумата, в чьём послужном списке «Японский фольклор 2», а за анимацию отвечает студия Tomason.

«Безумный полуночный путь» (Midnight Crazy Trail)

Шаут и Кранчи — «мусоровыбрасыватели», работающие исключительно ночью. Макина — шестнадцатилетняя ведьма, которая отправляется в мир людей и прибывает в Лондон, чтобы целый год учиться здесь быть «настоящей невестой». Но вместо этого Макина отыскивает Шаута и Кранчи и умоляет их выбросить её Ведьмовскую книгу. Ведь на самом деле она мечтает стать обычной девушкой, а книга ей в этом мешает. Однако настоящую Ведьмовскую книгу там просто не выкинешь...

Режиссёром этой короткометражки станет сам Щиничиро Ватанабе («Эксель-сага», «Быть героем»), а анимацию сделает студия Picona.