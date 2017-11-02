«Девушки сказаний» — сэйю и дата выхода

Телеэкранизация ранобэ «Девушки сказаний» (Märchen Mädchen) обзавелась тремя новыми сэйю, а также получила дату выхода — январь 2018-го.

Сэйю Хазуки Кагимура Томори Кусоноки Обычная девочка, обожающая читать. У неё нет друзей, из-за чего она часто одна. Избрана историей о Золушке. Щизука Цучимикадо Риэ Суэгара Таками Карибучи в «Отважных ведьмах», Юи Комори в «Дьявольских любовниках» Девочка, избранная «Сказанием о принцессе Кагуе» — одним из старейших преданий мира, причём эта история передаётся в семье Цучимикадо по наследству. Очень серьёзная и трудолюбивая. Юмилия Куазан Линн Миура Щигеру в «Смертельном параде», Акицуки Фуука в «Фууке» Иностранка, ученица по обмену, избранная японской сказкой «Демон горы Оэ» и управляющая молниями. По отношению к другим девочкам ведёт себя как старшая сестра. Линн Дэйвс Рина Хидака Канон Момои в «Служащем и службе» Лидер американской школы. Всегда улыбается и прикидывается милахой, но на самом деле крайне жестокая особа. Избрана сказкой Андерсена «Девочка со спичками». Мария Распутина Айри Ооцу Драко в «Повседневной жизни с девушками-монстрами» Лидер русской школы. Избрана «Сказкой о репке». Любит помогать другим и может быть весьма назойливой. Агата Ариер Аи Какума Руко Коминато в Wixoss Лидер немецкой школы. Избрана новеллой «Вольный стрелок». Настолько идеальна, что невыносима.

Хазуки Кагимура — обычная, немного одинокая девочка с богатым воображением. Отношения с новой семьёй у неё складываются не слишком хорошо, и из-за этого она каждый день сбегает в мир разнообразных книг и историй. Однажды после школы, заблудившись среди библиотечных полок, Хазуки попадает в иной мир, где встречает Щизуку Цучимикадо. Здесь существует школа волшебства, где учатся использовать свои способности девочки (их на немецкий манер называют «мэдхен»), избранные и наделённые магической силой старыми сказками и древними преданиями, из которых зародились истории всех миров. И каждый год в Ведьмовскую ночь ученицы сражаются между собой на магических дуэлях ради защиты чести школы и ради награды — волшебного исполнения любого желания. Мэдхен избраны самыми разными текстами — от древнеяпонских сказаний и до сказок братьев Гримм, от артурианских легенд и до «Рамаяны». Одной из них становится и наша героиня. Избранная историей о Золушке и подружившаяся с Щизукой, Хазуки начинает новую жизнь в магической школе.