Ридли Скотт опять разочаровался в ксеноморфе

Ридли Скотт опять всех переиграл!

Режиссёр «Прометея» и «Чужого: Завета» в очередной раз убедился в своей правоте:

Я думаю, что чужой изжил себя. Надо придумывать уже что-то другое, необходима замена ксеноморфу. Да, я был изначально прав, раньше всех осознал этот факт.

Разумеется, все мы это уже слышали во время съёмок «Прометея», именно тогда Скотт понял, что зверюшка исчерпала свой ресурс. Потом, когда режиссёр и студия решили вернуть чужого в сюжет и название фильма, испугавшись, что «Прометей 2» развалится в прокате, Ридли слегка изменил своё мнение, дескать, в инопланетном таракане всё ещё теплится жизнь.

Теперь, после провала «Завета», главный постановщик опять сделал неправильный вывод. Ну а что дальше? Чёрт его знает. Продолжение последней части под вопросом, ранее Ридли Скотт крайне расплывчато рассказывал что-то про искусственный интеллект и как было бы интересно показать историю планеты под управлением ИИ. То есть, в сиквеле «Чужого» опять не будет самого чужого?

Впрочем, в студии 20th Century Fox по-прежнему доверяют легендарному киноделу и придерживаются мнения, что вселенная «Чужого» богата разнообразными вещами и всегда можно найти планету, сюжетную линию или злодея и рассказать невероятную историю, которая не станет повторением прошлого.

Над продолжением «Завета» работает сценарист Джон Логан. Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон и Дэнни Макбрайд должны вернуться к своим ролям.