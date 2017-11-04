 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Amazon надумал снять сериал по «Властелину колец» Paris Games Week 2017 — конференция Sony в прямом эфире Новости аниме — лучшее за неделю Даты осенних и зимней распродаж в Steam 2017 Рецензия и отзывы на игру South Park: The Fractured but Whole
31
КИНО
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Ридли Скотт опять разочаровался в ксеноморфе

Ридли Скотт опять всех переиграл!

Режиссёр «Прометея» и «Чужого: Завета» в очередной раз убедился в своей правоте:

Я думаю, что чужой изжил себя. Надо придумывать уже что-то другое, необходима замена ксеноморфу. Да, я был изначально прав, раньше всех осознал этот факт.

Разумеется, все мы это уже слышали во время съёмок «Прометея», именно тогда Скотт понял, что зверюшка исчерпала свой ресурс. Потом, когда режиссёр и студия решили вернуть чужого в сюжет и название фильма, испугавшись, что «Прометей 2» развалится в прокате, Ридли слегка изменил своё мнение, дескать, в инопланетном таракане всё ещё теплится жизнь.

Теперь, после провала «Завета», главный постановщик опять сделал неправильный вывод. Ну а что дальше? Чёрт его знает. Продолжение последней части под вопросом, ранее Ридли Скотт крайне расплывчато рассказывал что-то про искусственный интеллект и как было бы интересно показать историю планеты под управлением ИИ. То есть, в сиквеле «Чужого» опять не будет самого чужого?

Впрочем, в студии 20th Century Fox по-прежнему доверяют легендарному киноделу и придерживаются мнения, что вселенная «Чужого» богата разнообразными вещами и всегда можно найти планету, сюжетную линию или злодея и рассказать невероятную историю, которая не станет повторением прошлого.

Над продолжением «Завета» работает сценарист Джон Логан. Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон и Дэнни Макбрайд должны вернуться к своим ролям.

31 Обсудить
 
Santjago
Лучший комментарий
+44

Конечно, Ридли. "Завет" оказался говном из-за того, что ксеноморф изжил себя, а не потому, что тебя не обеспокоил сценарий с персонажами, у которых суммарный IQ примерно как у белки-летяги.
Продолжай в том же духе.
 3 октября«Звёздный путь» вернул Ридли Скотта к научной фантастике 16 августаРидли Скотт продюсирует экранизацию подростковой белиберды 22 июля«Чужой: Завет» заставил руководство студии Fox всерьёз задуматься 9 июняСценарист «Прометея» убедил себя, что ему понравился «Чужой: Завет»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия на фильм «Прометей»
 
Полноценный трейлер фильма «Прометей»
 
Трейлер фильма «Прометей»

Тоже интересно

 
Блаффи — истребительница вампиров
 
Сериалы Тизер второго сезона сериала «Настоящий детектив»
 
Владимир Мединский предлагает сделать билеты на русское кино дешевле
 
Брэд Питт экранизирует Стивена Кинга
 
Всеяредакция о Терри Пратчетте в прямом эфире
 
«Чудо-женщина 2» уже разрабатывается студией Warner Bros.
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика