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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Алфавитные парни» — анонс и трейлер

В феврале в японский кинопрокат выйдет полнометражная экранизация мобильной игры «Алфавитные парни» (Hiragana Danshi: Itsura no Koe), режиссёром которой заделался Сейдзи Мидзущима («Ан-Го», «Стальной алхимик»), которому, видимо, очень нужны деньги.

У полнометражки пока нет синопсиса, а действие игры-первоисточника разворачивается в мире, где люди разучились читать и писать. Главный герой — каллиграф, единственный, кто ещё помнит буквы. Он отправляется в путешествие, чтобы найти «алфавитных парней», которые являются антропоморфными персонификациями букв (!) японской слоговой азбуки хираганы, и с их помощью вернуть миру письменность.

Ещё в июне у фильма появился промо-ролик, от которого хочется выть и лезть на стенку, и даже не потому, что он сделан, видимо, на движке игры:

 
 
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Видео Алфавитные парни (Hiragana Danshi: Itsura no Koe)
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