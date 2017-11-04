«Алфавитные парни» — анонс и трейлер

В феврале в японский кинопрокат выйдет полнометражная экранизация мобильной игры «Алфавитные парни» (Hiragana Danshi: Itsura no Koe), режиссёром которой заделался Сейдзи Мидзущима («Ан-Го», «Стальной алхимик»), которому, видимо, очень нужны деньги.

У полнометражки пока нет синопсиса, а действие игры-первоисточника разворачивается в мире, где люди разучились читать и писать. Главный герой — каллиграф, единственный, кто ещё помнит буквы. Он отправляется в путешествие, чтобы найти «алфавитных парней», которые являются антропоморфными персонификациями букв (!) японской слоговой азбуки хираганы, и с их помощью вернуть миру письменность.

Ещё в июне у фильма появился промо-ролик, от которого хочется выть и лезть на стенку, и даже не потому, что он сделан, видимо, на движке игры: