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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Второй сезон «Гения» пополнил актёрский состав и нашёл молодого Пабло Пикассо

Алекс Рич («Настоящий детектив», «Когти») исполнит роль молодого Пабло Пикассо во втором сезоне телеантологии «Гений» от National Geographic. Антонио Бандерас, ранее утверждённый на ключевую партию, воплотит на экране одного из величайших творцов XX века в его зрелые годы.

Среди зачисленных в проект также значатся Роберт Шиэн («Отбросы»), Клеманс Поэзи («Залечь на дно в Брюгге»), Поппи Делевинь («Меч короля Артура»), Эшлинг Франчози («Игра престолов») и Себастьян Роше («Человек в высоком замке»). Они присоединились к блестяще отыгравшим в первом сезоне и утверждённым на второй Саманте Колли, Т. Р. Найту, Сету Гэйблу и Джонни Флинну.

Поэзи досталась роль художницы Франсуазы Жило, чей десятилетний роман с Пикассо подарил им двух общих детей; Роше же сыграет её отца-тирана. Шиэн воплотит на экране образ испанского студента и поэта Карлоса Касагемоса, одного из ближайших друзей гения. Делевинь исполнит роль Марии Терезы Вальтер — любовницы Пикассо и матери его первой дочери, а Франчози — Фернанду Оливье, художницу и музу любвеобильного испанца.

Шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом сериала по-прежнему выступает Кеннет Биллер («Тайны Смолвиля», «Легенды»), который вдобавок срежиссирует первый эпизод нового 10-серийного сезона. Производство на контроле у Fox 21 Television Studios. Съёмки пройдут в Европе, премьера состоится в следующем году.

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