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КИНО
 
Первоисточник: www.wsj.com Прямая ссылка на новость:

«Лига справедливости» — последний фильм старой формации

Издание The Wall Street Journal пишет, что 2018 год станет перезагрузкой для расширенной киновселенной DC, все последующие фильмы будут больше соответствовать режиссёрскому видению, а не цели построения одного цельного мира, как у конкурентов.

Но сперва мы получим «Лигу справедливости» — кино, которому, как утверждают некоторые источники, в последний момент Зак Снайдер и Крис Террио переписывали сценарий, чтобы сделать его менее серьёзным и более воодушевляющим. Кстати, главный босс Warner Bros. Кевин Цудзихара якобы изначально продавливал идею скромного хронометража: фильм не должен идти больше двух часов, потому что из-за значительных пересъёмок производственный бюджет перевалил за триста миллионов долларов.

Меньший хронометраж значит больше сеансов (следовательно, шансы отбиться заметно повышаются). Говорят, студийные управленцы были вполне довольны работой Снайдера, но всё равно настаивали на менее серьёзном тоне. Именно тогда в игру вступил Джосс Уидон. А потом пришлось прикладывать много сил для создания цельного повествования.

Впрочем, некоторые актёры не почувствовали особой лёгкости в атмосфере. Генри Кавилл утверждает, весёлые моменты равномерно распределены и больше похожи на «юмор висельников», когда шуточки рождаются в экстремальные моменты и помогают пережить очень плохие ситуации.

Пресс-показы тоже радуют студию — уровень положительных оценок соответствует показателям «Чудо-женщины». Все хвалят Флэша, но некоторых не устраивает главный злодей.

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Лига справедливости
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