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Первоисточники: www.yahoo.comwww.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:

Братья Дафферы точно знают, чем закончатся «Очень странные дела»

Не прошло и двух недель со старта второго сезона «Очень странных дел», а публику уже интересует продолжение истории. Впрочем, это неудивительно, учитывая дикую популярность сериала в народе. Благо Мэтт и Росс Дафферы совсем не прочь поговорить, пусть о деталях третьего сезона они и сами многого пока не знают — работа над сценарием едва началась.

В беседе с Yahoo Entertainment создатели сообщили, что финал истории уже придуман. Слово Россу Дафферу:

Конечная цель нам известна. Мы знаем, куда в итоге придём. Ещё не уверены, сколь долгим будет этот путь, но план у нас есть. К работе над вторым сезоном мы приступили с таким обилием идей в голове, что часть пришлось отложить, дабы вернуться к ним чуть позже. Некоторые из них мы используем в следующих сезонах. А концовку сериала мы придумали как раз в ходе мозгового штурма второго сезона, но добраться до неё за год не получится.

Вдобавок Дафферы подтвердили, что историю ожидает очередной скачок во времени:

Определённый временной разрыв просто необходим, потому что дети и без того выглядят куда взрослее. Помнится, события второго сезона мы собирались начать прямиком с Рождества, а потом поняли, что детишки слишком уж подросли. Пришлось перескакивать на несколько месяцев вперёд.

К слову, ранее в беседе с изданием Slashfilm авторы обмолвились, что в этом году намеренно не стали оставлять в концовке явные подсказки:

В финале прошлого сезона у нас было несколько мелких клиффхэнгеров, но на этот раз мы не захотели повторяться и загонять себя в рамки. Хотели получить возможность начать третий сезон с чистого листа.

Пожалуй, такой подход позволит сценаристам передвинуть время действия третьего сезона так далеко, как им заблагорассудится. Так или иначе, один прозрачный намёк в финале всё же присутствует, и его достаточно, дабы сообразить, что история борьбы с великим злом, возможно, только начинается.

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