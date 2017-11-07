«Очень странные дела» задумывались как мини-сериал

Страшно подумать, но второго сезона «Очень странных дел» могло и не случиться, поскольку проект изначально задумывался как мини-сериал — авторы будущего хита поначалу вели переговоры о съёмках 8-серийной истории с недвусмысленной концовкой. Об этом создатели проекта Мэтт и Росс Дафферы рассказали на встрече со студентами Чепменского университета.

Более того, режиссёры-сценаристы признались, что в рамках мини-сериала Одиннадцатую ждала трагическая судьба безо всяких намёков на «воскрешение» — этого не предусматривал формат. Росс Даффер уточняет:

Может, и не стоит раскрывать карты, потому что мне нравится притворяться, будто всё так и задумывалось, но изначально мы питчили «Очень странные дела» как мини-сериал. В этом случае Одиннадцатая жертвовала собой ради спасения мира и всё, конец.

В итоге прозрачные намёки на возвращение юной «волшебницы» мы получили в финале первого сезона потому, что проект лишился статуса мини-сериала на самых ранних стадиях разработки. И благодарить за это нужно предприимчивость потокового сервиса и творческую инициативу братьев. Росс Даффер продолжает:

Но тут в процесс вмешалась деловая сторона вопроса. На мини-сериале особо не заработаешь. Помню, в процессе питчинга ребята из Netflix сказали: «История нам нравится, но как бы её продолжить?» А мы не раздумывая, в порыве чистой импровизации ляпнули: «Ну, Уилл вернулся из другого измерения, и с ним не всё в порядке». И нам ответили: «Круто!»

Остаётся лишь выразить глубокую признательность обеим сторонам переговорам за столь высокий уровень взаимопонимания и доверия. Благодаря этому с 27 октября все желающие наслаждаются продолжением истории о битве горстки храбрецов из Хоукинса с чудовищами Обратной стороны. И война со злом ещё далека от завершения — Дафферы надеются, что сериал продержится как минимум четыре сезона, и уже работают над сценарием третьей части.